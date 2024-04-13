США запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ

Фото: istock / rarrarorro
Власти Соединенных Штатов ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Об этом сказано в заявлении американского Минфина, передает ТАСС.
«В результате импорт и ввоз в США <…> алюминия, меди и никеля российского происхождения запрещается», — сообщили в ведомстве.Стоит отметить, что запрет не распространяется на металлы, которые были добыли до 13 апреля текущего года. В Минфине также указали на некоторые исключения — присутствие лицензии или другого разрешения соответствующего управления.
Помимо этого, министерство уточнило, что новые санкционные меры были приняты в координации с Великобританией.
До этого стало известно, что Европейский союз ограничивает импорт сельхозпродукции с Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Произошло первое в этом году снижение цен на авто с пробегом
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику
Обанкротившаяся «дочка» Google требует компенсации от материнской компании
Алина Юрчак