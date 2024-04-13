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Стало известно, как на производителей повлияет запрет импорта металлов в США

«Вектор Икс»: на производителей не повлияет запрет импорта металлов из РФ в США
13 апреля 2024, 14:29
Фото: iStock/Nordroden

Фото: iStock/Nordroden

Запрет на импорт в США российских алюминия, меди и никеля не повлечёт за собой серьёзных последствий для отечественных производителей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов.


Ранее Минфин США заявил о введении властями страны запрета на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения. Это приведёт к тому, что использование российских металлов на мировых биржах будет ограничено. К этим санкциям присоединилась Великобритания.

По словам Худалова, ожидается минимальный спад объёмов производства, который связан с тем, что бизнес окончательно перестроит свои поставки.

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Названы главные мировые экспортёры обуви
Китай, Вьетнам и Италия стали главными экспортёрами обуви в мире в 2023 году
13 апреля 2024, 14:40

Фото: iStock/StepPro

Главными мировыми поставщиками обуви по итогам прошлого года стали Китай, Вьетнам и Италия. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные платформы ООН Comtrade и национальную статистику.
Отмечается, что совокупный объём экспорта этих стран составил более половины мирового рынка обуви.

Общий объём экспорта обуви в мире в 2023 году составил свыше 154 миллиардов долларов. На первом месте по количеству проданной обуви находится Китай, который получил с продаж 53 миллиарда долларов. Следом идёт Вьетнам с объёмом поставок на 20 миллиардов долларов. А замыкает тройку лидеров Италия с порядка 15 миллиардами долларов.

Пятёрку замкнули Германия и Индонезия с объёмом импорта в более 11 и 6 миллиардов долларов соответственно.

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Профицит российской торговли вырос до максимума с декабря 2022 года
13 апреля 2024, 13:48

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Торговый профицит РФ по итогам марта достиг максимума с декабря 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представленную Банком России оценку ключевых агрегатов платежного баланса за март и первый квартал 2024 года.
По информации источника, показатель равен 16,7 миллиарда долларов, что на 9 миллиардов долларов больше февральского показателя. Март прошлого года характеризовался значением равным 13 млрд. долларов.

Отмечается, что первый квартал показал профицит баланса внешней торговли товарами РФ в размере 31,1 млрд долларов. Согласно данным финансового регулятора, показатель увеличился по причине значительного роста экспорта товаров при стабильных объемах импорта.

Ранее сообщалось, что внешний долг Российской Федерации на 1 апреля 2024 года снизился на 12,8 миллиарда долларов.

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Главу МВФ переизбрали на новый срок
Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй пятилетний срок
13 апреля 2024, 01:30

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Действующую главу Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву переизбрали на второй срок. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Исполнительный совет Международного валютного фонда сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2024 года», — указано в пресс-релизе.
Стоит отметить, что Георгиева — единственный кандидат для переизбрания на эту должность.

Георгиева является главой МВФ с октября 2019 года. Первый срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года.

До этого сообщалось, что сласти США запретили ввоз алюминия, никеля и меди российского происхождения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ
Власти США запретили ввоз алюминия, никеля и меди российского происхождения
13 апреля 2024, 00:38

Фото: istock / rarrarorro

Власти Соединенных Штатов ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Об этом сказано в заявлении американского Минфина, передает ТАСС.
«В результате импорт и ввоз в США <…> алюминия, меди и никеля российского происхождения запрещается», — сообщили в ведомстве.
Стоит отметить, что запрет не распространяется на металлы, которые были добыли до 13 апреля текущего года. В Минфине также указали на некоторые исключения — присутствие лицензии или другого разрешения соответствующего управления.

Помимо этого, министерство уточнило, что новые санкционные меры были приняты в координации с Великобританией.

До этого стало известно, что Европейский союз ограничивает импорт сельхозпродукции с Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#импорт
#металл
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Подмосковные самозанятые заработали уже более 340 млрд рублей
12 апреля 2024, 19:32

Фото: Istockphoto / AnnaStills

В Подмосковье уже более 700 тыс. предпринимателей работают в статусе самозанятых. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковье занимает второе место среди российских регионов по числу самозанятых. Сегодня в Московской области зарегистрированы более 700 тыс. самозанятых. С момента введения специального налогового режима подмосковные самозанятые суммарно заработали около 342 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.
Поддержка самозанятых осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#московская область
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Экономист Лебединская предупредила о возможном подорожании борщевого набора
12 апреля 2024, 18:19

Фото: iStock/Roman Tyshchenko

Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская допустила рост цен на борщевой набор в России.
По её мнению, цена может вырасти 10-12% уже в этом году.

«Каких-либо серьёзных изменений в прогнозах по посевным площадям в 2024 году не было. Тем не менее, стоимость борщевого набора может подорожать. Драйвером роста цен скорее всего будут картофель и курица», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

До этого аналитики «Авто.ру Бизнес» сообщали, что в этом году впервые упали цены на автомобили с пробегом как от частных продавцов, так и от дилеров. Так, например, в сравнении с февралем средняя стоимость от частных продавцов уменьшилась на 4%.

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#россия
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Произошло первое в этом году снижение цен на авто с пробегом
12 апреля 2024, 17:57

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

Аналитики «Авто.ру Бизнес» сообщили, что в этом году впервые упали цены на автомобили с пробегом как от частных продавцов, так и от дилеров.
Так, например, в сравнении с февралем средняя стоимость от частных продавцов уменьшилась на 4%.

«Несмотря на новостной фон вокруг ужесточения правил уплаты утильсбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, ажиотажного повышения интереса к автомобилям с пробегом не произошло. В марте по отношению к февралю интерес увеличился на 7%, количество предложений прибавилось на 6%», — отметил в беседе с «Известиями» директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Он пояснил, что, поскольку распределение спроса осталось почти неизменным, а сроки продажи автомобилей с пробегом всё еще остаются высокими, то цены упали.

Ранее аналитический ресурс «Чек Индекс» предоставил данные о росте цен шиномонтажа в России за год на 14%. Отмечалось, что в Москве стоимость шиномонтажных работ за год увеличилась на 10%.

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#продажа
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе проектов «Молодёжь селу»
12 апреля 2024, 17:08

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Конкурс инновационных проектов «Молодёжь селу» стартовал в стране, принять в нём участие могут все желающие в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, проекты могут прислать на конкурс различные общественные объединения, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Благодаря конкурсу молодёжь сможет продемонстрировать свой творческий потенциал и предложить инновации для развития сельских территорий. В частности — разработать проекты по внедрению технологических новшеств и созданию новых рабочих мест на селе», — отметил зампред правительства Подмосковья — глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Проекты, участвующие в конкурсе, будут оценивать по пяти критериям, это новизна и инновационность, экономическая эффективность, экологическая устойчивость социальная значимость и наличие потенциала для развития.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня по электронной почте: directorate@leader-ea.su. Результаты конкурса огласят 1 октября.

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#минсельхозпрод мо
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В Королёве открылся фермерский фестиваль, посвящённый Дню космонавтики
12 апреля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерский фестиваль, приуроченный ко Дню космонавтики, открылся в Центральном городском парке города Королёв, он проработает до конца выходных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Фермерские фестивали предоставляют жителям и гостям Подмосковья возможность насладиться разнообразием натуральных продуктов от производителей. (…) На фестивале в Королёве представлена широкая линейка молочной продукции и сыров, мясных и рыбных деликатесов, а также мёда», — отметил замглавы регионального Минсельхозпрода Кирилл Григорьев.
На фермерском фестивале в Центральном парке Королёва открыто шесть торговых домиков, в них представлена молочная продукция о фермерского хозяйства «Ляшенко», расположенного в Пушкинском округе, копчёная рыба и мясные деликатесы от звенигородской компании «Старорусские балыки», паштеты ручной работы, произведённые волоколамской компанией «Итальянец в России» и многое другое.

Фермерский фестиваль будет работать 12, 13 и 14 апреля с 10 утра до 18:00.

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#королёв
#ярмарка
#фестиваль
#минсельхозпрод мо
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