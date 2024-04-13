Стало известно, как на производителей повлияет запрет импорта металлов в США

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Запрет на импорт в США российских алюминия, меди и никеля не повлечёт за собой серьёзных последствий для отечественных производителей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов.
Ранее Минфин США заявил о введении властями страны запрета на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения. Это приведёт к тому, что использование российских металлов на мировых биржах будет ограничено. К этим санкциям присоединилась Великобритания.
По словам Худалова, ожидается минимальный спад объёмов производства, который связан с тем, что бизнес окончательно перестроит свои поставки.
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Анастасия Чинкова