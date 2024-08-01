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Нетающее мороженое из Щёлкова на днях появится на маркетплейсах

01 августа 2024, 15:13
Фото: iStock /Alexandr Macovetchi

Фото: iStock /Alexandr Macovetchi

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Предприятие из Щёлкова создало нетающее мороженое. «Шоколадная студия» Валентины Ким более 10 лет производит фигурки и открытки из шоколада, и вот теперь разработала новое лакомство – хрустящее мороженое на основе обычного пломбира.
«Летом и весной мы участвуем в ярмарках и фестивалях, в том числе нас приглашают в Москву в Подмосковье. Это лето в Московском регионе выдалось очень жарким, и нам пришлось непросто из-за большого количества солнечных дней и жаркой погоды. Мы решили, что нужен новый продукт, который можно было бы реализовывать на ярмарках в Подмосковье, но который при этом не боялся бы солнца и жары», – рассказала предприниматель «Радио 1».
По словам Ким, из обычного пломбира удалили влагу. Теперь он стал хрустящим и долго хранится.


«На нашем производстве есть разное оборудование, в том числе сублимационные камеры. Процесс сублимации – это когда вся влага вытягивается в вакууме из продукта, и остаётся только сухой продукт. В виде эксперимента мы попробовали сублимировать мороженое, и вышел очень вкусный продукт – сухой, хрустящий со вкусом пломбира. Мы поняли, что его можно предлагать на ярмарках и фестивалях всё лето. То есть жаркое лето способствовал созданию нового продукта. Форма сохраняется, но там нет веществ, которые могут растаять», – пояснила собеседница «Радио 1».
Первым решили изготавливать классическое мороженое – пломбир.
«К его вкусу мы привыкли с детства. Есть и новинки – шоколадное мороженое, клубничное. Мы провели опрос в фокус-группе, давали людям пробовать разное мороженое. Выяснилось, что всё-таки пломбир – классика, его ни с чем не спутаешь», – рассказала Валентина Ким.
Форма мороженого сохраняется. Самый популярный продукт – брикет с вафлей с двух сторон.
«Это небольшие брусочки, буквально 2-3 сантиметра. Его очень удобно положить в рот, взять с собой. Оно содержится в прозрачной упаковке, которую удобно открыть и сразу попробовать. Есть и большие порции, но с собой удобно брать именно небольшие», – отметила мастер.
Сейчас компания регистрирует товарный знак и название. Через несколько дней хрустящее мороженое появится на маркетплейсах.
«Мороженое будет называться «Хрустящий пломбир». Есть и короткое название, но так как мы ещё проходим регистрацию, пока его не раскрываем. День-два – и наше мороженое уже появится на наших маркетплейсах, интернет-площадках. Планируем развивать производство, потому что такое мороженое очень популярно у детей и у родителей. Его можно даже давать детям, у которых часто болит горло», – добавила предприниматель.
По словам Ким, срок хранения такого продукта по документам – два года.

Она также рассказала, что компания получает поддержку Московской области. Сейчас она задумывается о том, чтобы поставлять продукцию на экспорт, в том числе, возможно, в Китай, где традиционно любят подмосковное мороженое.

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#щёлково
#кондитерские изделия
#московская область
#продукты
Подмосковным предприятиям рассказали, продажу каких товаров могут блокировать
01 августа 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области работает механизм блокировки продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке, если они находятся в незаконном обороте или у них истёк срок годности. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Как напомнили в ведомстве, нововведение распространяется на четыре товарные группы. Это пиво, табачная и молочная продукция, а также упакованная вода. А 1 ноября блокировка продаж на кассах станет обязательной для антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды и духов.
«Проверка товаров происходит онлайн через кассовое программное обеспечение. Оно обращается к системе маркировки «Честный знак» по индивидуальному коду. Если товар запрещён к продаже, продавец получит уведомление об этом. Если связи с информационной системой маркировки нет, используется режим «офлайн» на основе локальной базы данных продавца», – пояснили в министерстве.
Продажа маркированных товаров запрещена, если в системе нет информации о маркировке, товар выведен из оборота, запрещён к реализации по решению контрольных органов или у него истёк срок годности. Другие поводы для запрета – когда цена ниже или выше максимальной, либо код маркировки не соответствует характеристикам.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что для подготовки к режиму проверок на кассах нужно получить ключ доступа в системе маркировки, обновить кассовое программное обеспечение, обучить кассиров, настроить бизнес-процессы и проводить выборочные проверки через мобильное приложение.

Несоблюдение правил маркировки товаров повлечёт наказание. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. рублей, а юрлица – до 300 тыс.

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В Подмосковье на субсидии социальным предприятиям на год заложено 100 млн рублей
01 августа 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

На субсидии социальным предприятиям Московской области в 2024 году предусмотрено 100 млн рублей. Кроме того, предусматриваются гранты, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил, что 1 августа в регионе стартуют конкурс на получение субсидий для социальных предприятий, а также конкурс на получение грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей.
«Московская область лидирует среди регионов по количеству социальных предпринимателей. Этот статус получили уже свыше 1 тыс. субъектов. Это не просто бизнес, а предприятия, помогающие людям, принимающие на работу граждан из социально уязвимых категорий. Важно всесторонне поддерживать их. В Московской области для социальных предприятий предусмотрена субсидия до 2 млн рублей. На такую меру поддержки в этом году предусмотрено 100 миллионов рублей», – пояснил Брынцалов.
Кроме этого, по его словам, предусматриваются гранты на реализацию новых проектов или развитие действующих. Размер гранта может достигать 500 тыс. рублей.

Как напомнили в пресс-службе Мособлдумы, в июле в Подмосковье была запущена витрина социальных предприятий. Там можно подать заявку на признание предприятия социальным.

Об условиях конкурса за субсидии социальным предприятиям, а также гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям, можно прочитать по ссылке.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#бизнес
#социальная поддержка
#гранты
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В Подмосковье назвали топ-5 онлайн-услуг для бизнеса
01 августа 2024, 12:59

Фото: iStock/Thapana Onphalai

На подмосковном портале госуслуг предпринимателям доступно свыше 160 услуг и сервисов, о самых востребованных из них рассказали в Мингосуправления региона.
«Наиболее популярной онлайн-услугой для бизнеса госпортале Подмосковья стало оформление разрешения на деятельность такси. С начала года за таким разрешением обратились свыше 43 тысяч раз», — говорится в сообщении.
Второе место по популярности заняла выдача разрешений на земляные работы: этой услугой с начала года воспользовались 20,8 тыс. раз. На третьем месте оказалась услуга по выдаче техусловий, договоров и актов подключения к инженерным сетям: 20,3 тыс. заявок. Четвёртое место заняло получение согласования на установку средств размещения информации — 15,8 тыс. обращений. А замыкает топ-5 выдача разрешения на размещение объектов — этой услугой воспользовались 14,3 тыс. раз.

«Преимущество цифровых услуг — удобство. Сейчас бизнес может смело переходить на электронные сервисы. Это не просто тренд, а реальная возможность упростить многие процессы и повысить эффективность работы», — отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве также сообщили, что с начала года на региональном портале госуслуг стало более чем на 160 тысяч больше представителей бизнеса.

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#бизнес
#предприниматели
#мингосуправления мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартовал приём заявок на два вида поддержки для бизнеса
01 августа 2024, 09:32

Фото: iStock/chekat

Приём заявок на гранты для молодых предпринимателей и социального бизнеса, а также на субсидии для социальных предприятий стартовал в Московской области в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Подмосковные предприниматели, получившие социальный статус, могут подать заявку на получение субсидии размером до 2 млн рублей, но не более 85% затрат. Заявки принимаются до 30 августа», — отметила глава областного министерства Екатерина Зиновьева.
Она пояснила, что эту субсидию можно потратить на оборудование соцпредприятия, мебель, арендные и коммунальные платежи и пр.

«Кроме того, с 1 августа предприниматели Московской области, чей бизнес включён в реестр социальных предприятий, а также предприниматели в возрасте до 25 лет включительно могут подать заявку на грант размером от 100 до 500 тысяч рублей. Эти заявки также принимаются до 30 августа», — добавила Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что получатель гранта должен самостоятельно вложить в бизнес не менее четверти всех расходов.

Подробная информация о подаче заявок и условии получения поддержки для бизнеса размещена на инвестиционном портале региона.

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#предприниматели
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#московская область
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#подмосковье
#екатерина зиновьева
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Золото впервые превысило 2500 долларов за унцию после сохранения ставки ФРС США
01 августа 2024, 09:17

JONGHO SHIN

Цена на золото в четверг утром впервые превысила отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после решения ФРС США сохранить ставку и на фоне роста геополитической напряжённости. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что по состоянию на 7:39 мск стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 17,2 доллара, или на 0,7%, до 2490,2 доллара за тройскую унцию.

Ранее в ходе торгов показатель впервые превысил 2500 долларов. Максимальное значение достигало 2502,6 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,43% — до 29,062 доллара за унцию.

Результаты июльского заседания ФРС были опубликованы 31 июля. Регулятор в восьмой раз подряд оставил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения ФРС по денежно-кредитной политике влияют на курс доллара США, который, в свою очередь, воздействует на цены на золото.

Ранее аналитик Владимир Чернов заявил, что наблюдаемая тенденция, когда всё стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России, приведёт к тому, что спрос на золото в долгосрочной перспективе заметно увеличится. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спрос
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Могут ли санкции разрушить торговлю России и Турции
Турецкий экспорт в Россию упал на 28%
01 августа 2024, 01:44

Фото: istockphoto.com/9parusnikov

В первом полугодии 2024 года экспорт турецких товаров в Россию упал на 28,3%, составив $4,16 млрд. Основной причиной сокращения стали санкции ЕС и США, которые затруднили реэкспорт европейских товаров через Турцию. В результате, несмотря на значительное снижение, товарооборот остается в два раза выше уровня 2021 года.
Согласно статистике турецкого агентства TurkStat, передает РБК, в июне 2024 года Турция отправила в Россию товаров на $670 млн, что на 30% меньше по сравнению с июнем прошлого года. Основная часть турецкого экспорта в Россию связана с оборудованием и механическими устройствами, чей объем снизился на 27% до $961 млн. Экспорт электрооборудования сократился на 48%, а поставки пластмасс уменьшились на 28%.Эксперты связывают падение с сокращением доли реэкспорта товаров из ЕС через Турцию.

В 2024 году доля реэкспорта составила менее 1%, по сравнению с 8% в первом полугодии 2023 года. Это связано с усилением контроля ЕС и введением вторичных санкций, что значительно ограничило поставки европейских товаров в Россию через Турцию. Проблемы также возникли в области платежей. США ввели новые санкции против банков, работающих с российским военно-промышленным комплексом, что усложнило финансовые транзакции.

Российские банки сталкиваются с трудностями при открытии счетов в лирах и проведении платежей, что негативно сказывается на торговых отношениях.
Несмотря на снижение экспорта из Турции, российский экспорт в Турцию остался стабилен благодаря поставкам энергоносителей. Российские поставки в Турцию составили $22 млрд, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Таким образом, хотя текущие показатели показывают снижение, общий товарооборот между странами значительно превышает допандемийные уровни.

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#санкции
#экспорт
#турция
#поставки
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«Торговый Дом Шоколада» выпустил с начала года 200 тонн продукции
31 июля 2024, 19:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная кондитерская фабрика «Торговый Дом Шоколада» из Химок с начала года выпустила 200 тонн шоколада. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания производит продукцию как под собственной маркой Libertad, так и на заказ – по рецептуре заказчика или разрабатывая новый продукт. Сейчас в ассортименте фабрики – более 1 тыс. рецептур. Это шоколадные плитки с разнообразными начинками, традиционные классические трюфели, жевательные конфеты в шоколаде, шоколадные драже с ягодами, фруктами, орехами и кофейными зёрнами.
«Предприятие производит продукцию не только для российского рынка, но и на экспорт. Последние годы фабрика поставляет продукцию в Китай, Белоруссию, Казахстан, Монголию, Узбекистан и Абхазию. В ближайшее время компания также планирует наладить поставки в Сербию, Иран, Ирак, Катар и Саудовскую Аравию», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Торговый Дом Шоколада» была основана в 2016 году, а в 2018-м в ассортименте фабрики уже насчитывалось около 100 позиций. На сегодняшний день компания производит около 300 наименованной продукции под торговой маркой Libertad и еще 700 рецептов предлагает компаниям на заказ.

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#фабрика
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#мининвест мо
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В России продлили IT-ипотеку до 2030 года
31 июля 2024, 16:03

Фото: iStock/Diy13

Правительство России продлило IT-ипотеку до 2030 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что в августе вступят в силу новые изменения: максимальная ставка составит 6% годовых, а максимальная сумма кредита по льготным условиям – девять миллионов рублей.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что приобрести жильё по льготной ипотеке до 2030 года смогут не менее 82 тысяч специалистов сферы.

Он подчеркнул, что российская цифровая индустрия развивается высокими темпами, поэтому важно, чтобы развитие происходило по всей стране равномерно. В связи с этим важно сохранить кадровый IT-потенциал регионов России за счёт продления льготной ипотеки.

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#ипотека
#льготная ипотека
#it
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Производство автотранспортных средств за год выросло в Подмосковье на четверть
31 июля 2024, 15:35

Фото: iStock / microolga

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Подмосковье в первом полугодии текущего года увеличилось примерно на четверть по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«С января по июнь 2024-го в Московской области рост производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составил 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия рост в сегменте кузовов, производство прицепов и полуприцепов составил 34,3%. На 16,7% увеличилось производство автотранспортных средств», – отметила Зиновьева.
В подмосковном Мининвесте добавили, что больше о промышленности региона можно узнать в телеграм-канале ведомства, а о мерах поддержки бизнеса региона – на Инвестпортале Московской области.

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