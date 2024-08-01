Нетающее мороженое из Щёлкова на днях появится на маркетплейсах

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Предприятие из Щёлкова создало нетающее мороженое. «Шоколадная студия» Валентины Ким более 10 лет производит фигурки и открытки из шоколада, и вот теперь разработала новое лакомство – хрустящее мороженое на основе обычного пломбира.
«Летом и весной мы участвуем в ярмарках и фестивалях, в том числе нас приглашают в Москву в Подмосковье. Это лето в Московском регионе выдалось очень жарким, и нам пришлось непросто из-за большого количества солнечных дней и жаркой погоды. Мы решили, что нужен новый продукт, который можно было бы реализовывать на ярмарках в Подмосковье, но который при этом не боялся бы солнца и жары», – рассказала предприниматель «Радио 1».По словам Ким, из обычного пломбира удалили влагу. Теперь он стал хрустящим и долго хранится.
«На нашем производстве есть разное оборудование, в том числе сублимационные камеры. Процесс сублимации – это когда вся влага вытягивается в вакууме из продукта, и остаётся только сухой продукт. В виде эксперимента мы попробовали сублимировать мороженое, и вышел очень вкусный продукт – сухой, хрустящий со вкусом пломбира. Мы поняли, что его можно предлагать на ярмарках и фестивалях всё лето. То есть жаркое лето способствовал созданию нового продукта. Форма сохраняется, но там нет веществ, которые могут растаять», – пояснила собеседница «Радио 1».Первым решили изготавливать классическое мороженое – пломбир.
«К его вкусу мы привыкли с детства. Есть и новинки – шоколадное мороженое, клубничное. Мы провели опрос в фокус-группе, давали людям пробовать разное мороженое. Выяснилось, что всё-таки пломбир – классика, его ни с чем не спутаешь», – рассказала Валентина Ким.Форма мороженого сохраняется. Самый популярный продукт – брикет с вафлей с двух сторон.
«Это небольшие брусочки, буквально 2-3 сантиметра. Его очень удобно положить в рот, взять с собой. Оно содержится в прозрачной упаковке, которую удобно открыть и сразу попробовать. Есть и большие порции, но с собой удобно брать именно небольшие», – отметила мастер.Сейчас компания регистрирует товарный знак и название. Через несколько дней хрустящее мороженое появится на маркетплейсах.
«Мороженое будет называться «Хрустящий пломбир». Есть и короткое название, но так как мы ещё проходим регистрацию, пока его не раскрываем. День-два – и наше мороженое уже появится на наших маркетплейсах, интернет-площадках. Планируем развивать производство, потому что такое мороженое очень популярно у детей и у родителей. Его можно даже давать детям, у которых часто болит горло», – добавила предприниматель.По словам Ким, срок хранения такого продукта по документам – два года.
Она также рассказала, что компания получает поддержку Московской области. Сейчас она задумывается о том, чтобы поставлять продукцию на экспорт, в том числе, возможно, в Китай, где традиционно любят подмосковное мороженое.
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