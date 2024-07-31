В Щёлкове с помощью специальной печи сделали нетающее мороженое

Фото: iStock / Chettarin
Щёлковские кондитеры из создали мороженое, которое не тает. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Семья Ким из делает шоколад и сладости. А недавно они создали новое лакомство — нетающее мороженое на основе обычного пломбира. Из него удалили влагу, мороженое стало хрустящим и долго хранится. Создатели пока они не определились с названием, но возможно, оно будет называться «хрустящее мороженое», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, «Шоколадная студия» Валентины Ким более 10 лет производит уникальные фигурки и открытки из шоколада. Формы для фигурок разрабатывают сами, используя 3D-моделирование.
В 2020 году на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2020» компания была награждена в номинации «Лучший инновационный продукт года» за фигурку медведя из шоколада.
Читайте также:
Глава Щёлкова Булгаков провёл выездную администрацию в деревне Огуднево
Щёлковскую школу №3 откроют после капремонта в сентябре
Большинство из 1,3 тыс. домов Щёлкова подтверждает готовность к зиме
Лора Луганская