Подмосковный эндокринолог рассказала, как мороженое замедляет старение кожи

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Употребление мороженого, содержащего молоко и сливки, позволяет замедлить процессы старения кожи, защитить организм от воздействия солнечных лучей и поддержать иммунитет. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
«Этот продукт содержит белок, кальций, витамины А, Е, Д и жирные кислоты. Если брать классический рецепт, в состав войдёт молоко, а это прекрасный источник белка, кальция и витамина В12 для организма. Белок идет на синтез иммунных клеток, гормонов, ферментов и других веществ. Сливки или сливочное масло содержат большое количество жирорастворимых витаминов, таких как А и Е. Также это источник жирных кислот и витамина Д», – пояснила Калошина РИА Новости.Она добавила, что низкая температура мороженого приглянулась детским врачам. Мороженое часто предлагают маленьким пациентам после операции по удалению разросшихся миндалин. Холод снимает отёк, боль и может предотвратить послеоперационные кровотечения.
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Лора Луганская