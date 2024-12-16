ICE: биржевые цены на какао-бобы составили 11 822 долларов за тонну

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16 декабря цена на какао-бобы, из которых делают шоколад, достигла своего исторического максимума — больше 11 тысяч долларов за одну тонну. Такие данные опубликовала площадка ICE Futures.
В понедельник, 16 декабря, какао-бобы подорожали до 11 822 долларов за тонну. С начала 2024 года этот продукт подорожал практически в два раза.
До этого, 6 декабря, это сырье подорожало до максимума примерно за полгода. В тот момент мартовские фьючерсы на торгах Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стали больше на 2,4 процента и торговались на уровне 10 092 доллара за тонну, что являлось самым высоким показателем с 14 июня. Исторический максимум фиксировался 19 апреля на уровне в 11 722 доллара за тонну какао-бобов.
Подчёркивалось, что на мировой урожай какао-бобов в негативном ключе могут повлиять плохие погодные условия и болезни деревьев в лидирующих странах-поставщиках данного продукта.
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До этого, 6 декабря, это сырье подорожало до максимума примерно за полгода. В тот момент мартовские фьючерсы на торгах Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стали больше на 2,4 процента и торговались на уровне 10 092 доллара за тонну, что являлось самым высоким показателем с 14 июня. Исторический максимум фиксировался 19 апреля на уровне в 11 722 доллара за тонну какао-бобов.
Подчёркивалось, что на мировой урожай какао-бобов в негативном ключе могут повлиять плохие погодные условия и болезни деревьев в лидирующих странах-поставщиках данного продукта.
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Ольга Енгалычева