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Российские банки начали резко урезать лимиты по кредитным картам в ноябре и декабре.
Лимиты сокращаются не только в два раза – иногда доходит и до 20 раз. Такая мера коснулась в основном клиентов, которые имеют высокую нагрузку по долгу или просроченные платежи, пишут «Известия».
Эксперты в интервью изданию подчеркнули, что кредитные организации ограничивают лимиты тем клиентам, которые направляют большую часть своего дохода на обслуживание имеющихся долгов. Отмечается, что банкам легче урезать размер получаемых клиентами средств, чем сталкиваться с дополнительными расходами из-за макропруденциальных лимитов.
В октябре со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро сообщалось, что банки практически перестали повышать лимиты по кредитным картам. Выяснилось, что из 47,1 млн держателей кредиток меньше 3% смогли добиться повышения лимита от банка.
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Эксперты в интервью изданию подчеркнули, что кредитные организации ограничивают лимиты тем клиентам, которые направляют большую часть своего дохода на обслуживание имеющихся долгов. Отмечается, что банкам легче урезать размер получаемых клиентами средств, чем сталкиваться с дополнительными расходами из-за макропруденциальных лимитов.
В октябре со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро сообщалось, что банки практически перестали повышать лимиты по кредитным картам. Выяснилось, что из 47,1 млн держателей кредиток меньше 3% смогли добиться повышения лимита от банка.
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Анастасия Чинкова