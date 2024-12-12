Инфляция в России в ноябре достигла рекорда за 20 лет, эксперты ожидают дальнейшего роста

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По данным Росстата, инфляция в России в ноябре 2023 года составила 1,43 процента, что значительно превышает ожидания аналитиков и стало рекордным показателем с 2002 года. Об этом пишут «Ведомости».
Отмечается, что в октябре рост цен составил 0,75 процента, что указывает на почти двукратное ускорение инфляционных процессов.
В декабре инфляция продолжила набирать обороты. За первую неделю месяца, с 3 по 9 декабря, она составила 0,48 процента, что практически соответствует уровню предыдущей недели (0,5 процента). Продовольственная инфляция также возросла, увеличившись с 0,68 до 0,76 процента.
Наиболее заметное подорожание наблюдается в сегменте продовольственных товаров: в ноябре цены на продукты выросли на 2,33 процента. Непродовольственные товары подорожали на 0,51 процента, а услуги — на 1,31 процента. Наиболее заметный вклад в рост цен внесли сотовая связь и железнодорожные перевозки в плацкарте.
Эксперты прогнозируют, что ранее озвученный Центробанком прогноз по инфляции в диапазоне 8 — 8,5 процента будет превышен. Участники макроэкономического опроса ожидают рост цен на уровне около 9,2 процента. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и главный экономист Bloomberg по России Александр Исаков не исключают возможность достижения инфляцией отметки в 10 процентов.
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В декабре инфляция продолжила набирать обороты. За первую неделю месяца, с 3 по 9 декабря, она составила 0,48 процента, что практически соответствует уровню предыдущей недели (0,5 процента). Продовольственная инфляция также возросла, увеличившись с 0,68 до 0,76 процента.
Наиболее заметное подорожание наблюдается в сегменте продовольственных товаров: в ноябре цены на продукты выросли на 2,33 процента. Непродовольственные товары подорожали на 0,51 процента, а услуги — на 1,31 процента. Наиболее заметный вклад в рост цен внесли сотовая связь и железнодорожные перевозки в плацкарте.
Эксперты прогнозируют, что ранее озвученный Центробанком прогноз по инфляции в диапазоне 8 — 8,5 процента будет превышен. Участники макроэкономического опроса ожидают рост цен на уровне около 9,2 процента. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и главный экономист Bloomberg по России Александр Исаков не исключают возможность достижения инфляцией отметки в 10 процентов.
Российские застройщики распродают землю из-за тяжёлой ситуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова