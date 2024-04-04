Игорь Буланцев покинет пост директора по экономике и финансам «Уралхима»

Фото: iStock/BernardaSv
Игорь Буланцев покидает пост заместителя генерального директора — директора по экономике и финансам АО «ОХК «Уралхим». Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что Буланцев подтвердил эту информацию. От других комментариев он воздержался.
Пост директора по экономике и финансам «Уралхима» Буланцев занимал с начала 2019 года. Он был ответственным за развитие блока корпоративных финансов и IT-направления.
Ранее сообщалось, что глава крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что уходит со своей должности, которую он занимал со дня основания площадки в 2017 году, а его место займёт экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.
Читайте также:
Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х
«Выстрелили себе в ногу»: На Западе внезапно осознали свой провал
Назван доход для покупки новостроек в городах-миллионниках
Пост директора по экономике и финансам «Уралхима» Буланцев занимал с начала 2019 года. Он был ответственным за развитие блока корпоративных финансов и IT-направления.
Читайте также:
Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х
«Выстрелили себе в ногу»: На Западе внезапно осознали свой провал
Назван доход для покупки новостроек в городах-миллионниках
Екатерина Коршунова