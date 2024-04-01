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Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х

РБК: зависимость экономики России от экспорта опустилась до минимума за 30 лет
01 апреля 2024, 13:04
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

По итогам 2023 года доля экспортных товаров и услуг в ВВП РФ сократилась до 23,3%, что стало минимальным уровнем за последние тридцать лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и собственные подсчеты.
Отмечается, что средняя доля экспорта в 2011-2022 годах равнялась 27,5%. В прошлом году по информации финансового регулятора, объем экспорта товаров и услуг составил 465,4 миллиарда долларов, данный показатель опустился на четверть меньше, чем в прошлом году.

По информации источника, сокращение объемов экспорта произошло из-за уменьшения стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ослабления международного ценового положения.


Ранее сообщалось, что с начала августа прошлого года по конец января текущего года суммарные поставки тихих и игристых вин из стран ЕС в РФ упали на 37,2% в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#ес
#рф
#экспорт
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В апреле в Подмосковье проведут более 160 ярмарок
01 апреля 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 160 тематических ярмарок пройдёт на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Более 70 ярмарок будут посвящены знакомству подмосковных покупателей с товарами регионов России. Около 30 ярмарок будут посвящены Великому посту — ни них смогут купить продукты те, кто временно отказался от животного белка. Кроме того, будут организованы тематические ярмарки «Весна, сад, огород», «Вербное воскресенье» и «День космонавтики», — говорится в сообщении.
На ярмарках будет представлена продукция подмосковных ферм и хозяйств из других регионов страны, а также ремесленные изделия.

Полный перечень ярмарок с точными локациями и графиком работы размещён на сайте Минсельхозпрода Московской области.

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#московская область
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
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Экономист Львова назвала основные причины роста цен в России
01 апреля 2024, 12:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

В феврале текущего года годовая инфляция в Центральном федеральном округе выросла. Ее показатели составили 7,5% после 7,3% в январе. Для сравнения в целом по РФ годовая инфляция в феврале равнялась 7,7% после 7,4% в январе.
Главный специалист ГУ Банка России по ЦФО Александра Львова в беседе с «Радио 1» назвала основные причины роста цен, а также рассказала об отличии годовой инфляции в Подмосковье и Центральном федеральном округе.

По мнению эксперта, главная причина увеличения цен заключается в росте издержек производителей ряда непродовольственных товаров и в сохранении высокого спроса на них. Стоит заметить, что в Подмосковье в отличие от Центрального федерального округа годовая инфляция в феврале 2024 года продолжила снижаться и составила 7,1 процента.

Уменьшение цен в годовом сопоставлении в Московской области происходило медленнее по причине того, что правительство РФ приняло специальные меры для стабилизации ситуации с ростом цен. На рынке куриных яиц действия российских властей положительно сказались на коррекции цен после пиковых значений в прошлые месяцы.

Львова отметила, что в Подмосковье увеличилось предложение апельсинов на рынке из-за роста их поставок. Таким образом, стоимость этого фрукта в феврале росла в годовом выражении медленнее, чем в январе.

Экономист подчеркнула, что в Московской области также снизился годовой рост цен на экскурсионные услуги. В феврале текущего года повышенного спроса на путешествия не было, по сравнению с предыдущим годом, поэтому цены выросли не так сильно.

Львова добавила, что согласно прогнозу финансового регулятора, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране снизится до 4-4,5 процентов в этом году и будет находиться вблизи 4 процентов в будущем.

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#инфляция
#россия
#подмосковье
#экономика
#цены
#продукты
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Подмосковье возглавило рейтинг регионов по динамике рынка труда
01 апреля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область лидирует в рейтинге регионов России по динамике рынка труда. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.
«В числе лидеров также – Севастополь и Карачаево-Черкесия. Там число занятых увеличилось на 9,8% и 7,2% соответственно. Ещё один лидер – Калужская область. В этих четырёх регионах занятость населения выросла в 2023 года более чем на 1 млн человек. Лидер по числу занятых – Москва, где работают 7,2 млн человек. Это 10% от общероссийского количества работников», – говорится в сообщении.
В 2023 году число занятых в 52 российских регионах увеличилось, а в 33, напротив, сократилась. Больше всего рабочих мест в Московской области. Этот показатель вырос а регионе на 13,9%.

В аутсайдерах списка – Карелия, Архангельская и Мурманская области.

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#подмосковье
#московская область
#работа
#трудоустройство
#рейтинг
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Поставки вина из Европы в Россию достигли минимума за последние шесть лет
РБК: поставки вина из Евросоюза в Россию упали на 37,2 процента
01 апреля 2024, 09:25

Фото: iStock/ipopba

С начала августа прошлого года по конец января текущего года суммарные поставки тихих и игристых вин из стран ЕС в РФ упали на 37,2% в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Евросоюза.
Сообщается, что за указанный период страны Европейского союза поставили на отечественный рынок в общей сложности 1,19 миллиона гектолитров вина. Этот показатель стал минимальным за последние 5 лет.

Самым крупным поставщиком алкогольной продукции стала Латвия, которая экспортировала суммарно 368,3 тысячи гектолитров вина. На втором месте оказалась Литва, ее показатель составил 299,1 тысячи гектолитров, тройку лидеров замыкает Италия — 295,5 тысячи гектолитров.

По информации источника, статистика Еврокомиссии базируется на странах отгрузки вина, а не фактическом его происхождении.

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#италия
#латвия
#литва
#вино
#алкоголь
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Назван доход для покупки новостроек в городах-миллионниках
«Мир квартир» назвал доход для покупки новостроек в городах-миллионниках России
01 апреля 2024, 09:08

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Средний доход для покупки двухкомнатной квартиры с помощью льготной ипотеки на новостройки должен составлять от 68 до 88 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников. Об этом сообщили РИА Недвижимость в «Мире квартир», проведшем исследование вместе с «Выберу.ру».
Под нынешние условия льготной ипотеки попадают двухкомнатные квартиры только в 11 из 16 российских городов-миллионников. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре стоимость такого жилья не укладывается в новый кредитный лимит, который составляет шесть миллионов рублей.

Отмечается, что первоначальный взнос по льготной ссуде превышает минимальные 30%. По этой причине ежемесячный платеж в этих городах равен 44 тыс.рублей, а зарплата должна быть не меньше 88 тысяч рублей.

Уточняется, что меньше всего придется платить жителям Перми. Ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру, стоимость которой составляет 6,6 миллиона рублей, будет равен 33,8 тыс. рублей. Зарплата для таких платежей должна быть не менее 68 тыс. рублей в месяц.

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#новостройка
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«Выстрелили себе в ногу»: На Западе внезапно осознали свой провал
Daily Mail: российская экономика укрепляется вопреки санкциям Запада
01 апреля 2024, 08:50

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям Запада, которые подарили Москве новых партнеров. Об этом сообщает Daily Mail.
В материале издания сообщается, что заморозка российских активов, исключение банков из мировых платежных систем и прекращение торговли укрепили отношения РФ с другими партнерами, в особенности с КНР и Ираном. Специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм отметила, что Запад «выстрелил себе в ногу», сделав российскую сторону более независимой.

Она также добавила, что изоляция России является мифом, поскольку ей удалось улучшить свое экономическое положение. Слова Кирркхэм подтверждают данные национальных статистических служб, ​по которым РФ в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20.

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#запад
#рф
#экономика
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Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля
«Работа.ру» назвала самые высокооплачиваемые вакансии апреля в России
01 апреля 2024, 07:04

Фото: iStock/ YurolaitsAlbert

Сервис «Работа.ру» изучил российский рынок вакансий и сообщил «Известиям» апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.
Среди них специалист по недвижимости в Сочи с зарплатой от 500 тыс. до 1 млн руб. На этой должности придется общаться и встречаться с клиентами на рынке недвижимости, искать целевых клиентов, закрывать сделки при помощи юриста.

Такую же зарплату может получать руководитель рекламного отдела в Москве. От соискателя требуется опыт работы от 5 лет в наружной рекламе в крупных агентствах и умение координировать работу служб рекламного и маркетингового блока. В обязанности входит обеспечение полного цикла работ над рекламной кампанией.

В Красноярске ищут главного врача в стоматологию с зарплатой от 350 тыс. до 500 тыс. руб. Здесь необходим опыт работы в аналогичной должности от 3 лет. На этом месте работы предстоит вести документацию, проводить собрания, контролировать качество оказываемых услуг и корректировать планы лечения.

В Петропавловске-Камчатском можно устроиться старшим механиком с зарплатой от 300 тыс. руб. на период нереста. Для этого нужно будет предоставить диплом о соответствующем образовании. А в работе среди прочего предстоит заниматься планированием и контролем выполнения работ по техобслуживанию и ремонту судна.

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#вакансии
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США ввели запрет на ввоз и продажу части ноутбуков в Китай
01 апреля 2024, 06:27

Фото: iStock/ BongkarnThanyakij

Соединенные Штаты ввели новые ограничения на поставку чипов для искусственного интеллекта и оборудования для них в Китай, чтобы сдержать технологическую промышленность КНР, сообщает Reuters.
Новые правила основываются на ограничениях, введенных в октябре. Среди изменений: ограничение на поставки чипов в Китай теперь будут распространяться и на ноутбуки, в состав которых входят эти чипы. Поправки вступят в силу 4 апреля.

Ранее британская газета Financial Times писала, что крупные китайские компании из-за опасений новых ограничений со стороны Вашингтона на экспорт в КНР чипов, применяемых для технологий ИИ, стали резко закупать высокопроизводительные чипы американского производителя Nvidia.

По сведениям источников, китайские интернет-гиганты в состоянии ажиотажа уже сделали заказы на $5 млрд. Речь идет о приобретении чипов, необходимых для создания генеративных систем искусственного интеллекта.

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Утилизационный сбор за растаможенные в ЕАЭС автомобили повысили
01 апреля 2024, 05:07

Фото: iStock/ Apriori1

Новый порядок расчета стоимости ввоза в Россию автомобилей из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступил в силу с 1 апреля, передает ТАСС.
Теперь недоплаченные налоги и сборы после занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в Россию из стран ЕАЭС, будут входить в утилизационный сбор.

Данная мера направлена на уравнивание условий для граждан и компаний, импортирующих транспортные средства, растаможенные в ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех налогов и сборов.

Помимо этого, с 1 апреля процедура растаможивания автомобилей с электрическим двигателем, ввозимых из стран ЕАЭС, должна проводиться исключительно в России.

Сокращение ассортимента автомобилей и значительные изменения сроков доставки из-за новых правил не предвидится, заверил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. А вот стоимость машин на данном фоне может повыситься, поскольку платежи в России зафиксированы, но каковы будут конкретные цифры при росте цен, пока прогнозировать сложно, добавил Стариков.

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