Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х

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По итогам 2023 года доля экспортных товаров и услуг в ВВП РФ сократилась до 23,3%, что стало минимальным уровнем за последние тридцать лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и собственные подсчеты.
Отмечается, что средняя доля экспорта в 2011-2022 годах равнялась 27,5%. В прошлом году по информации финансового регулятора, объем экспорта товаров и услуг составил 465,4 миллиарда долларов, данный показатель опустился на четверть меньше, чем в прошлом году.
По информации источника, сокращение объемов экспорта произошло из-за уменьшения стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ослабления международного ценового положения.
Ранее сообщалось, что с начала августа прошлого года по конец января текущего года суммарные поставки тихих и игристых вин из стран ЕС в РФ упали на 37,2% в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По информации источника, сокращение объемов экспорта произошло из-за уменьшения стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ослабления международного ценового положения.
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Екатерина Коршунова