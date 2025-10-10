Импорт новых грузовиков в Россию в сентябре рухнул в 20 раз

10 октября 2025, 12:38

Фото: iStock/lvdesign77

В сентябре 2025 года в Россию ввезли лишь 643 новых грузовых автомобиля полной массой свыше 3,5 тонны — это в 20 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (12,6 тыс. единиц). Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале.