Импорт новых грузовиков в Россию в сентябре рухнул в 20 раз
В сентябре 2025 года в Россию ввезли лишь 643 новых грузовых автомобиля полной массой свыше 3,5 тонны — это в 20 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (12,6 тыс. единиц). Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале.
Причинами резкого падения импорта стали сразу несколько факторов: спад спроса на коммерческую технику, значительные складские запасы, а также приостановка действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на ряд китайских моделей, ранее активно поставлявшихся на рынок.
С января по сентябрь 2025 года в страну поступило менее 5 тысяч новых грузовиков, что на 92% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Тогда, по данным «Автостата», было ввезено свыше 61 тысячи таких машин.
Аналитики отмечают, что на рынке наблюдается избыток подержанной техники с небольшим пробегом, в том числе от лизинговых компаний. Эти автомобили стали реальной альтернативой новым грузовикам и дополнительно снижают спрос на импорт.
Эксперты связывают текущее положение дел с экономической нестабильностью, изменениями в логистике и государственной политике. Ожидается, что в ближайшее время будут представлены более детальные оценки и прогнозы по рынку коммерческого транспорта.
