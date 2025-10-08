В России заявили об отсутствии глобальных проблем на внутреннем рынке топлива
Вице‑премьер РФ Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании увеличили выпуск топлива, а возникающие вопросы с доставкой решаются в ручном режиме — глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет. Об этом пишет РИА Новости.
По словам политика, в целом на рынке соблюдается баланс.
Ранее в ФАС поступило письмо с просьбой проверить работу поставщиков бензина и дизельного топлива на фоне резкого роста цен. В документе отмечалось, что темпы подорожания за последнюю неделю оказались самыми высокими в 2025 году и вызывают множество вопросов.
Правительство РФ 30 сентября продлило запрет на экспорт бензина за рубеж до конца 2025 года. Ограничение распространяется на всех участников рынка, включая крупных и независимых экспортеров. Кроме того, до конца года запрещается экспорт дизельного и судового топлива, а также других видов газойлей для компаний, не являющихся производителями.
