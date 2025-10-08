В России заявили об отсутствии глобальных проблем на внутреннем рынке топлива

08 октября 2025, 17:41

Вице-премьер Новак: глобальных проблем топливный рынок сейчас не имеет

Фото: istockphoto/bizoo_n

Вице‑премьер РФ Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании увеличили выпуск топлива, а возникающие вопросы с доставкой решаются в ручном режиме — глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет. Об этом пишет РИА Новости.