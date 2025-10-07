Минтруд оценил возможность перехода на четырехдневку в России

07 октября 2025, 11:42

Министр Котяков: В России не стоит ждать введения четырехдневки

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai

Из‑за дефицита квалифицированных кадров в ряде отраслей РФ ожидать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне не приходится. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.