Минтруд оценил возможность перехода на четырехдневку в России
Из‑за дефицита квалифицированных кадров в ряде отраслей РФ ожидать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне не приходится. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявлял ТАСС, что рынок труда сам будет постепенно смещаться в сторону четырехдневки, однако этот процесс не должен навязываться нормами и подходит не для всех профессий.
По словам Нилова, действующее трудовое законодательство достаточно гибкое и позволяет работнику и работодателю согласовывать индивидуальные графики.
Котяков отметил, что при подготовке пятилетнего прогноза кадров на 2024 год Минтруд зафиксировал нехватку сотрудников в ряде сфер.
Несмотря на амбициозные планы по вовлечению молодёжи в трудовую деятельность, начиная со студенческой скамьи, в отдельных отраслях напряжённость сохранится, поэтому единого мнения работников и работодателей о сокращении рабочей недели ждать не стоит.
Министр добавил, что при дефиците кадров у специалистов появляется возможность зарабатывать больше, поскольку востребованность профессии повышает оплату и готовность работодателей платить за квалификацию.
По его словам, предприятия, которые ориентируются на сотрудников, становятся более привлекательными для соискателей — важны не только деньги, но и отношения с работодателем.
В российской практике сокращённые рабочие недели чаще бывают вынужденной мерой конкретного предприятия, связанной, например, с проблемами сбыта или перенастройкой технологического цикла, завершил Котяков.
