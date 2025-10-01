Нелегальная торговля экзотическими животными в России превышает легальную

01 октября 2025, 10:53

Экономист Цыганов: теневой рынок диких зверей в РФ составляет сотни млн рублей

Фото: iStock/RHJ

Объёмы нелегальной торговли экзотическими животными в России превышают легальную. Об этом рассказал экономист Александр Цыганов.





Напомним, 1 сентября вступил в силу закон, запрещающий держать дома более сотни видов диких животных. Считается, что это поможет легализовать рынок. Однако многие эксперты считают, что новый законопроект приведёт к тому, что нелегальный бизнес уйдёт ещё глубже в тень.





«Теневой рынок таких зверей в России оценивается в сотни миллионов рублей. Это объясняется ограниченным числом ценителей и частных коллекционеров, а также нелегальной природой многих сделок, особенно при перемещении экзотических животных через границу», — пояснил Цыганов в беседе с «Постньюс».