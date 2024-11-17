Импорт одежды из Турции в Россию просел вдвое

Россия за девять месяцев 2024 года вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные турецкого статведомства сообщает РИА Новости. Сильнее всего, как отмечается, уменьшились закупки верхней одежды и трикотажных изделий.