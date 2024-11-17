Импорт одежды из Турции в Россию просел вдвое

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Россия за девять месяцев 2024 года вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные турецкого статведомства сообщает РИА Новости. Сильнее всего, как отмечается, уменьшились закупки верхней одежды и трикотажных изделий.
По данным турецкой статистики, вязаную верхнюю одежду для мужчин стали закупать меньше в 12 раз — объемы снизились до 231 тысячи долларов, тот же женский вид одежды закупили в пять раз меньше — на 147 тысяч долларов.
Трикотажных изделий из Турции прибыло в Россию в восемь раз меньше — на 7,6 тысяч долларов.
Сообщается, что вместе с тем Россия находится на 12-м месте среди основных покупателей одежды у Турции — 2% экспорта.
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Трикотажных изделий из Турции прибыло в Россию в восемь раз меньше — на 7,6 тысяч долларов.
Сообщается, что вместе с тем Россия находится на 12-м месте среди основных покупателей одежды у Турции — 2% экспорта.
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Данил Пономарев