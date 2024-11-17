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Импорт одежды из Турции в Россию просел вдвое

Россия вдвое снизила импорт одежды из Турции с начала года
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Россия за девять месяцев 2024 года вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные турецкого статведомства сообщает РИА Новости. Сильнее всего, как отмечается, уменьшились закупки верхней одежды и трикотажных изделий.
По данным турецкой статистики, вязаную верхнюю одежду для мужчин стали закупать меньше в 12 раз — объемы снизились до 231 тысячи долларов, тот же женский вид одежды закупили в пять раз меньше — на 147 тысяч долларов.

Трикотажных изделий из Турции прибыло в Россию в восемь раз меньше — на 7,6 тысяч долларов.



Сообщается, что вместе с тем Россия находится на 12-м месте среди основных покупателей одежды у Турции — 2% экспорта.

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Экономист спрогнозировал риски конфронтации России и США
17 ноября 2024, 01:15

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что прямая конфронтация между США и Россией несет в себе очень серьезную угрозу. Его слова передает РИА Новости.
Выступая в Ереване, Сакс напомнил, что у России и США есть тысячи ядерных боеголовок. По его словам, прямые столкновения между двумя странами представляют угрозу, и ее последствия трудно оценить.

«И мы находимся в состоянии открытой войны с Россией. Это война не между Россией и Украиной, это война между США и Российской Федерацией», – отметил он.

Ранее Сакс призвал к взаимному уважению с Россией. Он подчеркнул, что в течение последних 30 лет Вашингтон «не воспринимал всерьез законные интересы безопасности России».

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Доля рубля в расчетах за импорт с Азией выросла до 43,6%
16 ноября 2024, 20:26

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Доля рубля заняла 43,6% среди валют, которыми рассчитывалась Россия за импорт из стран Азии в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на структуру валют от ЦБ. Российский рубль, как отмечается, впервые преодолел планку в 40% на этом направлении.
По данным Банка России, использование доллара и евро в торговле с азиатскими партнерами продолжает падать, уже достигнув минимального показателя в 12,3%.

Импорт из стран Америки пока что в основном оплачивается долларом и евро — их доля составляет 66,9%. Доля рубля — 28,2%, доля валют дружественных стран — 4,9%.

По всей структуре импорта за третий квартал 2024 года также преимущественно использовался рубль — 46,1%. Это максимальный показатель с 2019 гда.

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Зиновьева: В Подмосковье огромное количество удобных мер поддержки для бизнеса
16 ноября 2024, 12:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО/Константин Семенец

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что поддержка президента и правительства России позволяет развивать в Московской области экономику, создавать новые особые экономические зоны и индустриальные парки. Об этом Воробьёв сообщил на Съезде министров экономики субъектов Федерации.
В рамках съезда министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о текущих мерах поддержки бизнеса в регионе.

Екатерина Зиновьева (Фото: медиасток.рф)

«У нас огромное количество удобных мер поддержки для бизнеса. Начнем с самого начала. Первое — это подобрать локацию или объект недвижимости. Тут к вашим услугам программа „Земля за рубль“, „Недвижимость за рубль“, можно получить площадку в частном или государственном индустриальном парке или особой экономической зоне. Все эти услуги мы оказываем дистанционно», — отметила Зиновьева.

Андрей Воробьёв рассказал, что регион осуществляет плотную работу с Максимом Геннадьевичем Решетниковым и всей командой Минэкономразвития.

«Для нас важно обсуждать направления работы, которые дают результат. В частности, это развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на всё готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения приняты правительством России при поддержке нашего президента», — подчеркнул губернатор региона.

На съезде обсудили актуальные для экономик регионов темы, а участники обменялись лучшими практиками. Министр экономического развития России Максим Решетников выразил благодарность Подмосковью и Андрею Воробьёву за профессиональную работу, которая ведется совместно с Минэкономразвития. По его словам, были отработаны все инновационные инициативы, при этом порядка 90% предложений было реализовано.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО/Константин Семенец

Министр подчеркнул, что экономика РФ продолжает расти темпами выше среднемировых. Во всех регионах позитивная динамика по росту реальных доходов населения, заключил Решетников.

Федеральная поддержка помогает создавать экономические зоны и индустриальные парки. В Московской области больше всего в России ОЭЗ – пять. Это «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» во Фрязине и «Максимиха» в Домодедове. На сегодняшний день создается шестая – «Большой Серпухов».

Количество индустриальных парков в регионе за десять лет увеличилось более чем в четыре раза. Сегодня в регионе – уже 70 ИП, где работают более полторы тысячи предприятий. К 2026 году в Московской области построят ещё пять индустриальных парков – государственных.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО/Екатерина Агеева

Съезд министров экономики субъектов Федерации во второй раз организовало Минэкономразвития РФ. Участниками стали делегации всех регионов. В текущем году площадку для проведения предоставило Подмосковье.

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Подмосковье стало лидером по объёму инвестиций в проекты ГЧП
15 ноября 2024, 22:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье стало лидером среди регионов России по объёму инвестиций в проекты государственно-частного партнёрства. Лучшие регионы были названы на II Съезде министров экономического развития субъектов Федерации.
«Сегодня в Московской области заключено 48 соглашений ГЧП на 376 млрд рублей. По общему объёму инвестиций в такие проекты Подмосковье занимает лидирующую позицию. Проекты в рамках этих соглашений реализуют в самых разных отраслях - от дорожного строительства и концессий в сфере ЖКХ до IT-проектов. Ещё четыре проекта ГЧП на сумму более 25 млрд рублей находится в проработке в регионе», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Съезд министров экономики субъектов Федерации прошёл в Доме правительства Подмосковья. Во второй раз его организовало Минэкономразвития России. Участниками стали делегации всех регионов. В этом году площадку для проведения предоставила Московская область.

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Центробанк отменит ограничение полной стоимости займа по кредитным картам
ЦБ РФ отменит ограничение полной стоимости займа по кредитным картам с 1 января
15 ноября 2024, 21:54

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк России на один квартал отменит ограничение полной стоимости займа по кредитным картам с 1 января. Об этом регулятор сообщил в своем телеграм-канале. Снятие ограничения будет действовать до 31 марта 2024 года.
«С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет сроком на один квартал предельный уровень ПСК по кредитным картам», — сказано в сообщении.
Ранее Центробанк России заявил о необходимости независимого проведения денежно-кредитной политики. Предложение согласовывать основные направления ДКП с правительством было отклонено.

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Экономист Балынин предостерёг россиян от новогодних кредитов
15 ноября 2024, 21:07

Фото: iStock/Marina Tikhonova

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что не следует брать кредит на празднование Нового года.
Он объяснил, что за такой заём можно переплатить более 10%.

«В этом году стоимость обслуживания новых кредитов выросла. Даже по небольшому кредиту сумма переплаты будет большой. Так, если взять на год 50 тыс. рублей под 30% годовых, сумма переплаты составит 17%. Брать кредит на текущие расходы — нерационально, так как из кредита не будет сгенерировано новых средств. Если средств нет сейчас, то откуда они появятся потом? Думаю, что надо исходить из правила «жить по средствам», — посоветовал в беседе с Газета.ру Балынин.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявлял, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.

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Камамбер подмосковного производителя получил золото конкурса «Наша Марка»
15 ноября 2024, 20:39

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сыр «Камамбер», изготовленный на заводе премиальных сыров агропромышленного комплекса «Рота-Агро, удостоен золотой медали дегустационного конкурса «Наша марка». Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге на 33-й международной продовольственной выставке «Петерфуд 2024». Высшая награда присуждается продуктам, качество и состав которых полностью соответствуют российским и мировым стандартам.
«Камамбер» от подмосковного производителя сделан из молока с собственных ферм, где содержатся 5 тыс. коров и 450 голов молочных овец породы лакон. Снаружи сыр покрыт корочкой с белой благородной плесенью, имеет нежную текстуру и сливочный вкус с грибными оттенками», – описали сыр в Минсельхозпроде региона.
Ранее «Камамбер» агропромышленного комплекса «Рота-Агро» завоевал золото конкурса World Food, был признан «Лучшим сыром России» и получил бронзовую медаль международного конкурса Cheese open.

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#продукты
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«Любовь без радости была»: в РФ оценили отказ парламента Абхазии от соглашения
Арефьев: отказ Абхазии от договора по инвестициям не отразится на экономике РФ
15 ноября 2024, 17:39

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Отказ абхазской стороны ратифицировать инвестиционное соглашение с РФ никак не скажется на экономике России, рассказал «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по вопросам экономической политики Николай Арефьев.
«Если они не хотят, чтобы наши инвесторы работали у них, то, как говорится, «любовь без радости была, разлука будет без печали», — прокомментировал парламентарий.
Арефьев подчеркнул слабость абхазской экономики, а также то, что Абхазия является «довольно маленькой страной».

«Никак это дело не повлияет на нашу экономику. Не мы от нее получаем инвестиции, а они от нас получают инвестиции», — заключил Арефьев.

Ранее сообщалось, что протестующие в Сухуме собрались у здания парламента и скандируют «Россия». Подробности передали очевидцы событий.

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#новости
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Воробьёв: федеральная поддержка помогает создавать в Подмосковье ОЭЗ и индустриальные парки
Воробьёв: федеральная поддержка помогает создавать ОЭЗ и индустриальные парки
15 ноября 2024, 16:49

А. Воробьёв Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Поддержка президента и правительства России позволяет развивать в Подмосковье экономику, создавать новые особые экономические зоны и индустриальные парки. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил на Съезде министров экономики субъектов Федерации, который прошёл в Доме правительства Подмосковья.
«Мы плотно работаем с Максимом Геннадьевичем Решетниковым и всей командой Минэкономразвития. Для нас важно обсуждать направления работы, которые дают результат. В частности, это развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на всё готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения приняты правительством России при поддержке нашего резидента», – сказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На съезде обсудили актуальные для экономик регионов темы – нацпроекты, рынок труда, поддержку малого и среднего предпринимательства, технологический суверенитет и внешнеэкономическую деятельность. Участники обменялись лучшими практиками.
«Хочется поблагодарить Московскую область, Андрея Юрьевича Воробьёва за профессиональную работу, которая ведется с командой Минэкономразвития, за предложения, которые мы получаем. Мы отрабатывали все ваши инновационные инициативы, и порядка 90% предложений было реализовано», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
М. Решетников Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, российская экономика продолжает расти темпами выше среднемировых. Согласно новым данным Росстата, рост за девять месяцев составил 4,2%. В плюсе – отрасли экономики предложения. Растёт промышленность, идёт переориентация экспорта. Во всех регионах позитивная динамика по росту реальных доходов населения.

Федеральная поддержка помогает создавать экономические зоны и индустриальные парки. В Подмосковье больше всего в России ОЭЗ – пять. Это «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» во Фрязине и «Максимиха» в Домодедове. Сейчас создаётся шестая – «Большой Серпухов». В подмосковные площадки ОЭЗ инвестировано около 200 млрд рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Количество индустриальных парков в Подмосковье за 10 лет увеличилось более чем в четыре раза. Сегодня в регионе – уже 70 ИП, там работают более 1,5 тыс. предприятий.

К 2026 году в Московской области построят ещё пять индустриальных парков – государственных. Эти ИП создаются по стандарту «всё включено»: инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы для компаний «под ключ», готовые помещения «Лайт Индастриал» для малого бизнеса, социальная инфраструктура.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье также активно создают сервисы для поддержки бизнеса. Например, система ЦУР «Бизнес» – это единая точка сбора и отработки обращений предпринимателей и инвесторов, объединяющая все каналы обратной связи. В их числе – горячая линия 0150, Инвестпортал, почта губернатора, соцсети, приёмная правительства Московской области.

Эта система была внедрена в конце 2022 года, а в 2023-м признана правительством одной из лучших практик. Её масштабировали на 10 пилотных регионов. Сейчас ЦУР «Бизнес» запущен уже в 30 субъектах Федерации, а в 2025 году систему планируется тиражировать по всей стране.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Московская область развивается удивительными темпами и с точки зрения инвестиционной привлекательности, и с точки зрения диверсификации экономики. И это всё транслируется в качество жизни жителей Московской области. Сегодня Подмосковье считают одним из лучших российских регионов и одним из лучших мест для жизни человека», – отметил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлёв.
Съезд министров экономики субъектов Федерации во второй раз организовало Минэкономразвития России. Участниками стали делегации всех регионов. В этом году площадку для проведения предоставила Московская область.

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