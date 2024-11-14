Патрушев сказал проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран

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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран, с целью удовлетворения растущего спроса на этот продукт, проинформировали в аппарате вице-премьера.
«Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», — отмечает Дмитрий Патрушев.
Вице-премьер Российской Федерации обратил внимание, что реализовать данную цель поможет федеральный проект «развитие овощеводства и картофелеводства».
Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщало, что в деревне Демидово Егорьевского городского округа завершилось строительство овощехранилища вместимостью 3,5 тысячи тонн. Инвестор проекта — компания ООО «Лесные Дали», которая специализируется на выращивании овощей и их переработке.
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