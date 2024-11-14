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Патрушев сказал проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран

Фото: istockphoto/ branex

Фото: istockphoto/ branex

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран, с целью удовлетворения растущего спроса на этот продукт, проинформировали в аппарате вице-премьера.
«Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», — отмечает Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер Российской Федерации обратил внимание, что реализовать данную цель поможет федеральный проект «развитие овощеводства и картофелеводства».



Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщало, что в деревне Демидово Егорьевского городского округа завершилось строительство овощехранилища вместимостью 3,5 тысячи тонн. Инвестор проекта — компания ООО «Лесные Дали», которая специализируется на выращивании овощей и их переработке.

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Воробьёв поблагодарил работников Климовского трубного завода за внедрение новых технологий
Воробьёв поблагодарил работников Климовского трубного завода за новые технологии
14 ноября 2024, 14:41

А. Воробьёв(второй слева) Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой Климовского трубного завода. Предприятие входит в состав группы «Полипластик». Это её пилотная площадка для внедрения инноваций, умных технологий и решений.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Главе региона показали производство гладких и гофрированных труб, нестандартных изделий, а также испытательный центр и лабораторию гидравлики.
«Здесь работают более 800 человек. Хотел бы всем сотрудникам сказать слова благодарности за технологии, которые они внедряют, за обеспечение надёжности продукции. В Московской области, как и во всей нашей стране, реализуется масштабная программа модернизации, в частности, очистных сооружений. Расширяются сети холодного и горячего водоснабжения. Всё это – федеральные программы, в которых мы участвуем. Важно иметь отечественную конкурентоспособную продукцию, которая обладает всеми необходимыми качествами», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (второй слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Климовский трубный завод – крупнейшее в Европе предприятие по производству полимерных труб. На 25 технологических линиях выпускают пластиковые трубы разного диаметра. Там также производят соединительные детали для трубопроводов, колодцы и нестандартные изделия. На территории завода расположен складской комплекс. С момента запуска предприятие произвело более полумиллиона тонн труб. Продукцию используют для ЖКХ и энергетики. На заводе активно внедряют цифровые технологии.
«Правительство поставило задачу разработать и внедрить решения по маркировке материалов для строительной отрасли. Группа «Полипластик» первой в стране включилась в этот процесс и готова к эксперименту по нанесению и учёту прослеживаемой метки – от сырья до смонтированного в земле трубопровода», – сказал председатель совета директоров ООО группы «Полипластик» Лев Гориловский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завод работает на российских полимерах. За счёт переработки производство полностью безотходное.
«Основная продукция завода – трубы, которые мы делаем для различных нужд, в том числе модернизации и строительства инфраструктуры ЖКХ, промышленных предприятий. В России их можно встретить повсеместно, прежде всего, в центральной части страны – Москве, Московской области, южных республиках. Также поставляем их на Камчатку и Сахалин. Плюс экспорт в страны ближнего зарубежья, а также в Индию и так далее», – рассказал гендиректор Климовского трубного завода Самсон Петрович.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Уже пять лет КТЗ сотрудничает с Подольским колледжем им. А.В. Никулина, который готовит для предприятия специалистов. Только за 2023-2024 годы на завод пришли работать 26 выпускников.

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#губернатор
#андрей воробьёв
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Патент на работу иностранцев в Подмосковье будет стоить 8,9 тыс. рублей
14 ноября 2024, 14:10

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Стоимость патента на работу на территории Подмосковья для иностранных граждан в 2025 году составит 8,9 тыс. рублей. Закон, устанавливающий региональный коэффициент для расчёта цены патента, приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«В этом году стоимость патента составляет 7,5 тыс. рублей. Уже несколько лет в Москве и в Подмосковье она устанавливается на одном уровне. Между тем зарплаты в Московской области, как и в столице, растут. Соответственно, должна расти и стоимость патента. Иностранные работники должны платить сопоставимые налоги», – сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что увеличение стоимости патента в будущем году дополнительно привлечёт в консолидированный бюджет региона 2,9 млрд рублей.

Брынцалов напомнил, что, помимо этого, с 1 января, по решению губернатора в Подмосковье будет запрещено привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания на нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.

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#работа
#труд
#трудоустройство
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Московская городская дума утвердила бюджет столицы на 2025-2027 годы
14 ноября 2024, 07:16

Фото: iStock/Sergdid

На пленарном заседании Московской городской думы, состоявшемся 13 ноября, был принят бюджет столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее проект бюджета получил поддержку на заседании комиссии по экономической и социальной политике, а также прошел экспертизу в Контрольно-счетной палате и Общественной палате Москвы, которые не выявили нарушений.

Председатель МГД Алексей Шапошников отметил, что новый бюджет стал третьим, сформированным в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств. Он подчеркнул, что бюджет будет социальным и инвестиционным, отражая актуальные потребности москвичей и учитывая стратегические планы развития города до 2030 года.

В рамках бюджета предусмотрены меры социальной поддержки, которые коснутся около 4,5 миллиона москвичей. Бюджет направлен на развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, что должно способствовать улучшению качества жизни в Москве.

Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, в ближайшие три года ожидается ежегодный прирост доходов бюджета города на 6%. При этом около 90% расходов бюджета в 2025 году будет направлено на реализацию 13 государственных программ.

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#бюджет
#проект
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ЦБ РФ назвал предложение согласовывать ключевую ставку с властями опасным
14 ноября 2024, 05:00

Фото: iStock/hank5

Центробанк России заявил о необходимости независимого проведения денежно-кредитной политики (ДКП), передает РБК со ссылкой на регулятор. Предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) согласовывать основные направления ДКП с правительством было отклонено.
РСПП предложил этот шаг из-за высоких ставок, отмечает газета «Ведомости» со ссылкой на анализ направлений ДКП на 2025–2027 годы. ​

ЦБ подчеркивает, что независимость регулятора важна для поддержания ценовой стабильности и устойчивого экономического роста.

«Эффективность нашей политики возможна только при независимой оценке условий и рисков», — отметили в Центробанке.
ЦБ считает, что вмешательство правительства может привести к повышению инфляционных и девальвационных ожиданий, что особенно опасно в условиях уже высокой инфляции.

В ЦБ сообщили, что предложения РСПП во многом уже учтены в законе о Банке России, и работа с правительством при разработке основных направлений ДКП предусмотрена действующим законодательством.

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#центробанк
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#цб
#цены
#экономика
#рост
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В России цены на красную икру взлетят перед праздниками
Экономист Суворова: цена красной икры достигнет 13 тыс. рублей к Новому году
14 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/Aleksei Isachenko

В России наблюдается рост цен на красную икру в преддверии новогодних праздников. С сентября цена увеличилась примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
По данным экономиста и доцента кафедры экономической теории университета Синергия Татьяны Суворовой, которыми она поделилась с «Прайм», килограмм икры в магазинах сейчас стоит около 10 тысяч рублей, тогда как в прошлом году стоимость варьировалась от 6000 до 7500 рублей.

Причины подорожания связаны с инфляцией, увеличением затрат на производство, удорожанием упаковки и резким снижением улова в этом году.

Суворова прогнозирует, что к декабрю стоимость красной икры может вырасти еще на 13-15%, и цена за килограмм приблизится к 13 тысячам рублей. Однако более значительных скачков не ожидается, поскольку иначе существенно бы просели продажи.

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#рост
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#праздники
#инфляция
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Австрийская OMV получила компенсацию за недопоставки от «Газпрома»
OMV выиграла международный арбитраж против «Газпром экспорта» на €230 миллионов
14 ноября 2024, 02:05

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Австрийская нефтегазовая компания OMV объявила, что выиграла дело против «Газпром экспорта» в международном арбитраже, получив право на 230 миллионов евро компенсации, а также проценты и издержки, передает Прайм.
Решение арбитража, инициированное OMV в январе 2023 года по правилам Международной торговой палаты (ICC), связано с нерегулярными поставками газа в Германию, завершившимися в сентябре 2022 года.

OMV отметила, что предпринимает шаги для немедленного взыскания присужденной суммы и подчеркнула, что возможно дальнейшее ухудшение отношений с «Газпром экспортом» по австрийскому контракту, которое может привести к прекращению поставок газа.

В 2022 году многие страны Европы, включая Германию, Польшу и Финляндию, частично или полностью остались без поставок российского газа. «Газпром» сократил или прекратил поставки из-за требований об оплате в рублях или по техническим причинам.

К осени прекратились поставки через «Северный поток», а также по другим маршрутам, таким как «Ямал-Европа» и украинский транзит.

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#европа
#газпром
#компенсации
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#северный поток
#поставки
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В Москве повысится ставка транспортного налога
13 ноября 2024, 19:39

Фото: istockphoto/ Pannipa Tansout

13 ноября Московская городская Дума утвердила повышение ставки транспортного налога.
Департамент экономической политики и развития города Москвы отметил, что изменения затронут лишь те категории транспортных средств, по которым ставки на данный момент ниже предусмотренных федеральным законодательством.

Налоговые ставки на транспорт зафиксировали 10 лет назад и не брали во внимание инфляцию, которая за этот период превысила 100 процентов. Отмечается, что повышаться налог будет плавно — где-то на 10 процентов в год.

К примеру, владелец стандартной машины с мощностью 150-170 лошадиных сил будет выплачивать сумму до 50 рублей (с текущих 45) за л.с.

Помимо этого, депутаты Московской городской Думы одобрили закон, который продлевает льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей еще на пять лет.

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#закон
#депутаты
#машины
#налог
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В Королёве выпустили первые инсулиновые помпы для больных диабетом
13 ноября 2024, 16:55

Фото: пресс-служба компании «Диаконт»

Компания по производству изделий для больных сахарным диабетом «Диаконт» выпустила в Королёве первую партию инсулиновых помп. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Устройства отправили на клинические испытаний, а в январе они должны поступить в лечебные учреждения и аптеки по всей России.
«Инсулиновые помпы предназначены в первую очередь для детей, больных инсулин-зависимым сахарным диабетом. Также на предприятии производят тест-полоски и глюкометры для определения уровня сахара в крови. Объём инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей. Подмосковное предприятие уже заключило более 800 госконтрактов с больницами, поликлиниками и лечебно-профилактическими учреждениями по всей стране», – рассказала Зиновьева.
Инсулиновая помпа позволяет вести обычный образ жизни. Патч-помпа имеет минимальные размеры и весит всего 23 г. Помпа может работать вместе с системой непрерывного мониторинга глюкозы, создавая искусственную поджелудочную железу. Программа, созданная на основе искусственного интеллекта, управляет работой помпы так, чтобы сахар в крови пациента находился в рамках нормы – от 4 до 6,1 ммоль/л.
«Наша компания работает над масштабированием производства инсулиновой помпы и расходных материалов к ней – резервуаров для инсулина и катетеров. К концу будущего года рассчитываем производить до 10 тыс. помп. Помимо этого, мы производим в Королёве тест-полоски и несколько видов глюкометров», – отметил гендиректор компании «Диаконт» Пётр Шишко.
Сейчас мощности компании позволяют выпускать до 300 тысяч глюкометров и не менее 5 млн упаковок тест-полосок в год.

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#московская область
#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#королёв
#екатерина зиновьева
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В подмосковные ОЭЗ с начала года пришли более 20 новых резидентов
13 ноября 2024, 16:01

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

21 компания получила с начала года получила статус резидента особой экономической зоны в Московской области. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«С начала 2024-го резидентами ОЭЗ «Дубна» стали 15 компаний. Ещё появились в ОЭЗ «Ступино Квадрат», два – в ОЭЗ «Исток». Новые резиденты заявили проекты с суммарным объёмом инвестиций почти 9,3 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать 1140 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Самым крупным резидентом подмосковных ОЭЗ, привлечённым в этом году, в подмосковном Мининвесте назвали компанию «Андам». На территории ОЭЗ «Дубна» она разрабатывает и производит бытовую химию и косметику. Плановый объем инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей.

Зампред напомнила, что заявки на получение статуса резидента ОЭЗ рассматриваются по новому регламенту. Он позволил сократить срок предоставления заключения с 40 до 15 рабочих дней. Несколько компаний уже получили статус резидента по новому регламенту.

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#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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