Импортные товары в РФ могут подорожать на 30% из-за кризиса на Ближнем Востоке

05 марта 2026, 05:04

Фото: iStock/industryview

Импортные товары в России могут значительно подорожать в ближайшие месяцы, если кризис на Ближнем Востоке продолжится. Об этом пишет газета «Известия».





Основной причиной является блокада Ормузского пролива, из-за которой суда вынуждены искать альтернативные пути, включая порты Омана. В случае дальнейшего обострения конфликта, маршрут может быть перенаправлен через Африку.



Цены на электронику и автозапчасти, которые поступают в Россию через параллельный импорт, могут вырасти на 15-30%. Особенно это коснется техники брендов Apple, Samsung, Sony, а также комплектующих для европейских автомобилей и промышленного оборудования.



Владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов, отметил, что через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и значительный объем контейнерных грузов. В то же время крупные операторы уже приостановили транзит.



«Через ОАЭ проходило от 40 до 60% всего, что везли в Россию по альтернативным каналам», — уточнил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.