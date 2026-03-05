Сенат США отказался ограничивать полномочия Трампа из-за операции в Иране

05 марта 2026, 02:05

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

По итогам процедурного голосования Сенат США не поддержал резолюцию, призванную ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в контексте операции против Ирана. Об этом пишет РИА Новости.