Сенат США отказался ограничивать полномочия Трампа из-за операции в Иране
По итогам процедурного голосования Сенат США не поддержал резолюцию, призванную ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в контексте операции против Ирана. Об этом пишет РИА Новости.
Инициатива, выдвинутая группой демократов, получила поддержку лишь 48 законодателей, против высказались 52 сенатора. Согласно тексту документа, резолюция предусматривала запрет на боевые действия в отношении Ирана без прямого одобрения конгресса и требование к президенту в течение 30 дней прекратить любое участие американских войск в вооруженном конфликте, если оно не согласовано с законодателями.
При этом за Трампом сохранялось право оперативно применять силу без предварительного одобрения в исключительных случаях. К ним относятся отражение непосредственной угрозы или нападения на США, их территории, граждан или вооруженные силы.
