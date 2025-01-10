Импортозамещающие предприятия Подмосковья получили 486 млн рублей на погашение инвесткредитов

Фото: пресс-служба компании «Тонар»
Предприятия Подмосковья получили 486 млн рублей на погашение инвесткредитов Подмосковные производители в 2024 году получили от Фонда развития промышленности Московской области более 480 млн рублей для субсидирования части процентной ставки по кредитам на покупку и создание основных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Получателями грантов стали импортозамещающие предприятия. «Региональным производителям импортозамещающей продукции за год предоставили 56 грантов. Их суммарный объём составил 486 млн рублей. Эту поддержку получили 25 юрлиц. Общий объём кредитов, по которым были предоставлены гранты ФРП, составляет без малого 21 млрд рублей», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По условиям грантовой программы ФРП Подмосковья, региональные производители могли компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на развитие импортозамещающего производства.
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Лора Луганская