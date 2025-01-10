Импортозамещающие предприятия Подмосковья получили 486 млн рублей на погашение инвесткредитов

Предприятия Подмосковья получили 486 млн рублей на погашение инвесткредитов Подмосковные производители в 2024 году получили от Фонда развития промышленности Московской области более 480 млн рублей для субсидирования части процентной ставки по кредитам на покупку и создание основных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.