В Подмосковье расширят производство добывающего оборудования

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Второй комплекс по выпуску нефтегазодобывающего оборудования построит в Московской области компания «Меттойл», производство будет размещено на территории индустриального парка «М- 8» в Сергиево-Посадском городском округе, где находится и первый комплекс компании, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Инвестиции в новый проект компании «Меттойл» составят более 560 миллионов рублей, запустить производство планируется в 2027 году», — сказала зампред правительства Московской области — глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.Она добавила, что на предприятии будет создано свыше 60 рабочих мест.
В свою очередь, министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что под строительство нового комплекса компании передали их муниципальной собственности 2,4 га земли.
Читайте также:
В Мытищах заработало первое в России автоматизированное производство акустических систем
Подмосковный бизнес в 2024 году получил свыше 200 га земли за 1 рубль
В Рузском округе построят двухэтажный гостиничный комплекс с рестораном
Лев Каштанов