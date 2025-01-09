Китайский инвестор будет производить в Подмосковье запчасти для прицепов

Видео: пресс-служба компании «Хуацзин»
Китайская компания «Хуацзин» начинает строительство завода в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания производит запчасти и деталей для грузовой прицепной техники под брендом HJ. Разрешение на строительство инвестор уже получил.
Она добавила, что на производстве создадут около 150 рабочих мест. Компания была основана в 2002 году и сейчас является одним из крупнейших предприятий в Азии, занимающихся производством запасных частей и деталей для прицепов и полуприцепов.
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«Хуацзин» планирует запустить в Подмосковье серийное производство осевых агрегатов для грузовой прицепной техники. Объём инвестиций в проект составит около 5 млрд рублей. К строительству первой очереди приступят уже в начале года. Производственные мощности позволят выпускать в год 100 тыс. осей, 100 тыс. подвесок и до 400 тыс. колодок», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на производстве создадут около 150 рабочих мест. Компания была основана в 2002 году и сейчас является одним из крупнейших предприятий в Азии, занимающихся производством запасных частей и деталей для прицепов и полуприцепов.
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Лора Луганская