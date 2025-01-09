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Подмосковье достигло рекордных показателей по экспорту продукции агропрома

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Агропромышленный комплекс Подмосковья в прошедшем году достиг рекордных результатов сразу по нескольким видам отгружаемой за границу продукции по сравнению с показателями, зафиксированными с 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.


«В сравнении с шестилетним периодом, в прошлом году объём экспорта рапсового масла в стоимостном выражении увеличился на 400%, подсолнечного – на 73%, соевого – на 125%, прочих масличных семян – на 93%, зернобобовых культур – на 170%, мёда – на 97%. Экспорт кукурузы подрос на 92%, сахарных продуктов – на 44%. На 30% увеличился объём поставок пшеницы, на 25% – свинины, на 34% – прочих промышленных товаров АПК», – отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, Московская область экспортирует продукцию агропромышленного комплекса примерно в 90 стран и расширяет рынки сбыта. Так, в 2024 году продукцию региональных производителей отправили в Норвегию, Конго, Эквадор и Шри-Ланку.

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Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию
Trend: Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам
09 января 2025, 20:20

Фото: iStock/NiseriN

Азербайджан временно приостановил поставки природного газа в Болгарию. Об этом сообщает издание Trend, ссылаясь на заявление «Булгаргаза».
Отмечается, что транзит энергоресурсов был приостановлен 7 января. Болгария была уведомлена об этом за сутки.

Причиной временных ограничений стали технические неполадки.

«Булгаргазу» удалось в краткие сроки заместить недостающие объёмы газа благодаря соглашению с компанией BOTAŞ из Турции. Такой шаг позволил избежать лишних расходов и сохранить стабильность на региональном рынке газа.

Напомним, что Азербайджан поставляет Болгарии газ через интерконнектор Греция – Болгария. Его мощность составляет три миллиарда кубометров в год. Однако имеется возможность увеличения показателей до пяти миллиардов кубометров.

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#азербайджан
#газ
#поставки
#экономика
#греция
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Налог на вклады в 2025 году: что изменилось, необлагаемая сумма, сколько и когда платить
Экономист Беляев: налогом облагается только доход от вклада
09 января 2025, 18:07

Фото: iStock/blinow61

С 1 января 2025 года в России вступила в силу пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц с максимальной ставкой 22%. При этом увеличилась необлагаемая сумма доходов по банковским вкладам.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в эфире «Радио 1» объяснил, кто будет вынужден платить увеличенный налог, а для кого он останется прежним, и как в 2025 году изменится налогообложение по доходам от вкладов.

С 1 января 2025 года в России вступила в силу пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц с максимальной ставкой 22%.

Для россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей включительно (с зарплатой не более 200 тысяч рублей в месяц) останется прежняя ставка 13%. При этом по ставке 15% будут облагаться доходы, превышающие 2,4 млн рублей, но не более 5 млн руб. включительно.

Ставка 18% будет действовать для части годового дохода выше 5 млн руб. и до 20 млн руб. включительно. Ставка 20% — для части годового дохода выше 20 млн руб. и до 50 млн руб. включительно. Ставка 22% — для части дохода выше 50 млн руб. в год.

«Два миллиона 400 тысяч рублей дохода будут облагаться налогом по шкале 13%, при этом 15% налога придется заплатить только на доход, превышающий эту сумму», — пояснил Беляев.

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Тем временем доходы от вкладов также облагаются НДФЛ. С 2024 года налог на проценты по рублевым депозитам составляет 13% для дохода до 5 млн рублей, и 15% — для дохода по вкладу свыше 5 млн руб. Однако существует часть дохода, которая налогом не облагается.

«Речь идет не об обложении налогом самого депозита, а только дохода с него. Более того, для людей, которые не очень богаты, предусмотрен необлагаемый минимум, который равен доходу с одного миллиона рублей по ключевой ставке, доминирующей в текущем году. В 2025 году ключевая ставка составляет 21%», — рассказал собеседник «Радио 1».

Таким образом, сумма необлагаемого минимума, которая будет учитываться в 2025 году при определении налога на доходы в виде процентов по вкладам за 2024 год, составит 210 тысяч рублей. Доходы, превышающие эту сумму, будут облагаться налогом по ставке 13%. Если же прибыль по вкладам составляет больше пяти миллионов рублей, то налог составит 15%.

Беляев подчеркнул, что сумма доходов для налогообложения считается со всех счетов, имеющихся у человека, даже если они открыты в разных банках. При этом налог высчитывается автоматически, отметил экономист. А заплатить его нужно будет до 1 декабря 2026 года.

По словам эксперта, средний банковский вклад россиян составляет около 300-400 тысяч рублей, а это значит, что новые меры большинства жителей России не коснутся.

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#законы
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Китайский инвестор будет производить в Подмосковье запчасти для прицепов
09 января 2025, 14:17

Фото: пресс-служба компании «Хуацзин»

Китайская компания «Хуацзин» начинает строительство завода в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания производит запчасти и деталей для грузовой прицепной техники под брендом HJ. Разрешение на строительство инвестор уже получил.
«Хуацзин» планирует запустить в Подмосковье серийное производство осевых агрегатов для грузовой прицепной техники. Объём инвестиций в проект составит около 5 млрд рублей. К строительству первой очереди приступят уже в начале года. Производственные мощности позволят выпускать в год 100 тыс. осей, 100 тыс. подвесок и до 400 тыс. колодок», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на производстве создадут около 150 рабочих мест. Компания была основана в 2002 году и сейчас является одним из крупнейших предприятий в Азии, занимающихся производством запасных частей и деталей для прицепов и полуприцепов.


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#строительство
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В Подмосковье расширят производство добывающего оборудования
09 января 2025, 13:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Второй комплекс по выпуску нефтегазодобывающего оборудования построит в Московской области компания «Меттойл», производство будет размещено на территории индустриального парка «М- 8» в Сергиево-Посадском городском округе, где находится и первый комплекс компании, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Инвестиции в новый проект компании «Меттойл» составят более 560 миллионов рублей, запустить производство планируется в 2027 году», — сказала зампред правительства Московской области — глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на предприятии будет создано свыше 60 рабочих мест.

В свою очередь, министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что под строительство нового комплекса компании передали их муниципальной собственности 2,4 га земли.

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Bloomberg: экономика РФ не понесет ущерба после отказа Киева от транзита газа
09 января 2025, 00:34

Фото: iStock/MikeMareen

Благодаря имеющимся альтернативам, экономика России не понесет ущерба после отказа Киева от транзита газа. Об этом пишет Bloomberg.
«Даже если Владимир Путин лишился части доходов после отказа Киева от транзита российского газа, у Москвы уже имеются альтернативы для поставок топлива, которые уберегут ее от серьезного экономического удара», — цитирует издание «ИноСМИ».

Ликвидация последствий запрета транзита произойдет с помощью расширения экспорта сжиженного природного газа. России перенаправит природный ресурс на другие рынки, в частности в Китай. К тому же Европа находится в зависимости от российских энергоносителей. Это отражается в закупе рекордного количества сверхохлажденного топлива. К тому же в прошлом году уровень общего экспорта СПГ из России достиг наивысших показателей.

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В Германии заявили о самом затяжном за последние 75 лет кризисе
Bild: экономика ФРГ находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет
08 января 2025, 21:59

Фото: iStock/photosvit

Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет. В 2025 году выхода из него не предвидится, сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall.
Отмечается, что экономика Германии находится в упадке дольше, чем когда-либо с 1949 года.

Глава союза Штефан Вольф заявил, что перспектив улучшения экономической ситуации в настоящее время нет.

По данным издания, потеря благосостояния хорошо заметная, поскольку ВВП страны на 6,5% ниже тенденций роста, которая наблюдается на протяжении нескольких десятилетий. В перерасчёте на современные расценки это соответствует потере более 270 млрд евро в год.

Результаты исследования компании YouGov показывают, что подавляющее большинство жителей Германии недовольны экономическим положением в стране. При этом далеко не многие ожидают улучшения ситуации в ближайшие десять лет.

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#политика
#ввп
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Эксперты-экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2025 году
Эксперты-экономисты прогнозируют ослабление рубля в 2025 году
08 января 2025, 17:15

Фото: istockphoto/Larisa Rudenko

Прогноз относительно курса рубля в наступившем 2025 году делать достаточно сложно, так как этот курс зависит от целого ряда мало прогнозируемых факторов. Однако в целом будет прослеживаться тенденция к ослаблению национальной валюты.
В разговоре с изданием «Татар-информ» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох отметил, что в настоящее время процессы импорта и экспорта проходят в условиях санкционных ограничений. Если в 2025 году будут вводиться новые санкции или отменены действующие, это окажет влияние на курс рубля. Два других важных фактора — внутренняя инфляция и потоки капитала, ввозимого в страну и вывозимого из него.

Аналитик и кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что тенденция ослабления рубля уже налицо. Отчасти он связывает это с высоким уровнем инфляции в России. Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе курс рубля будет ослабевать. Это неизбежно, но процесс будет не быстрым.

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#эксперт
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#инфляция
#курс рубля
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Россия поставила США уран на 49 млн долларов перед введением эмбарго на экспорт
08 января 2025, 11:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В ноябре прошлого года Россия после перерыва в три месяца возобновила поставки обогащённого урана в США. При этом объёмы поставок оказались самыми небольшими с сентября 2023 года на фоне условий введённого эмбарго.
В ноябре 2024 года Россия поставила США 21,8 тонны обогащённого урана на общую сумму в 49,3 миллиона долларов. Эти стоимость и объём экспорта стали минимальными с сентября 2023 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.

Всего с начала года Вашингтон закупил 334,9 тонны урана, что в 1,8 раза меньше объёмов годом ранее. Также сократилась и стоимость – в 1,6 раза, достигнув 623,7 миллиона долларов.

В середине ноября правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащённого урана в Штаты. Исключение составили поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

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#ограничения
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Эксперт рассказал, от чего будет зависеть ценообразование на газ в Европе
Пикин: цена на газ в Европе зависит от его отбора
07 января 2025, 19:03

Фото: istockphoto/Leestat

Ценообразование на газ в Европе зависит от повышенного отбора голубого топлива из хранилищ и снижения выработки ветровых ЭС. Об этом RT рассказал аналитик по энергетическому развитию Сергей Пикин. Он подчеркнул, что роль также играет европейский энергобаланс.
«Цены за последние полгода, как правило, поднимались в двух случаях: повышенный отбор газа из хранилищ и снижение выработки ветровыми электростанциями. Если эти два фактора, допустим, совпадают, при том, что газа в Европу может поступать меньше, чем раньше, это будет приводить к росту цен», — прокомментировал Пикин.
С 1 января Владимир Зеленский остановил транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. Это вызвало негативные последствия со стороны европейских государств. В Приднестровье грянул энергетический кризис, а премьер Словакии Роберт Фицо стал угрожать Киеву ухудшением жизни украинцев на словацкой территории.

Ранее сообщалось, что закупила Европа.

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