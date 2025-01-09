Подмосковье достигло рекордных показателей по экспорту продукции агропрома

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Агропромышленный комплекс Подмосковья в прошедшем году достиг рекордных результатов сразу по нескольким видам отгружаемой за границу продукции по сравнению с показателями, зафиксированными с 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В сравнении с шестилетним периодом, в прошлом году объём экспорта рапсового масла в стоимостном выражении увеличился на 400%, подсолнечного – на 73%, соевого – на 125%, прочих масличных семян – на 93%, зернобобовых культур – на 170%, мёда – на 97%. Экспорт кукурузы подрос на 92%, сахарных продуктов – на 44%. На 30% увеличился объём поставок пшеницы, на 25% – свинины, на 34% – прочих промышленных товаров АПК», – отметили в пресс-службе.По данным ведомства, Московская область экспортирует продукцию агропромышленного комплекса примерно в 90 стран и расширяет рынки сбыта. Так, в 2024 году продукцию региональных производителей отправили в Норвегию, Конго, Эквадор и Шри-Ланку.
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Лора Луганская