Импортозамещающий завод систем вентиляции заработает в Подмосковье в 2025 году

Фото: Мининвест МО
В Балашихе появится масштабное импортозамещающее производство систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. К строительным работам приступила ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Производственный комплекс запустят на предоставленной на льготных условиях земле. На объекте уже ведутся работы нулевого цикла.
Планируемый объем инвестиций в проект составляет 1,25 млрд рублей. Предприятие начнёт работу в 2025 году, на нём создадут 470 новых рабочих мест.
Новое предприятие будет выпускать широкую линейку воздуховодов, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры, оборудование для вентиляционных систем.
Сегодня «Фабрика Вентиляции ГалВент» – крупнейшее в России предприятие по производству систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов.
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Планируемый объем инвестиций в проект составляет 1,25 млрд рублей. Предприятие начнёт работу в 2025 году, на нём создадут 470 новых рабочих мест.
Сегодня «Фабрика Вентиляции ГалВент» – крупнейшее в России предприятие по производству систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов.
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Лора Луганская