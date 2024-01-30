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Индийская компания завершает строительство нового производства в ОЭЗ «Ступино»

30 января 2024, 19:34
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

На территории особой экономической зоны «Ступино» появится производство индийской компании Uflex Group. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«ООО «Флекс филмс рус» входит в индийскую Uflex Group и выпускает в Подмосковье упаковочную плёнку. Сейчас компания завершает строительство производства пищевых и промышленных плёнок за 2,5 млрд рублей», – рассказали в пресс-службе.
Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзор провели профилактический визит на стройплощадку производственного здания. Инспекторы проконсультировали застройщика по проведению итоговой проверки, которая запланирована на 15 февраля.


В здании площадью почти 7 тыс кв м будут производить промышленную и пищевую плёнку. Планируемый объём производства составит 18 тыс тонн продукции в год. На предприятии будет создано 100 новых рабочих мест.

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Набиуллина: Расчёты России и БРИКС в национальных валютах увеличились до 85%
30 января 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Доля стран, входящих в БРИКС, в торговом балансе России за последние два года увеличилась в два раза и составляет теперь 40%. А расчёты с этими государствами в национальных валютах возросли более чем втрое — до 85%.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Два года назад в национальных валютах со странами БРИКС Россией проводилось только 26% расчётов. Глава ЦБ РФ также рассказала, что с партнёрами по экономическому союзу обсуждаются вопросы взаимодействия национальных систем передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT - прим. ред.). Она также добавила, что к российской системе присоединились уже 159 участников из 20 стран.

С 1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался со вступления в организацию новых членов. На саммите в 2023 году было принято решение о приглашении в БРИКС Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. После присоединения к союзу новых участников их количество возрастёт до десяти стран с количеством населения 3,6 миллиарда человек, что является почти половиной от общего населения земного шара.

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Экономика России растет быстрее, чем это ожидалось
МВФ повысил прогноз роста экономики России в 2024 году до 2,6%
30 января 2024, 18:21

Фото: iStock/Egor Maltsev

Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики в текущем году до 2,6%, что на 1,5% выше оценки от октября 2023 года. Такие данные приводятся в докладе организации.
При этом повысился и прогноз на 2025 год до 1,1%.

Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша в рамках спецбрифинга подтвердил, что российская экономика демонстрирует более высокие темпы роста, чем планировалось.

Он пояснил, что в прогнозе по России эксперты опирались на ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние данного фактора будет ограниченным.

«В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это необязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть», — сказал Гуринша в беседе с РИА Новости.

Таким образом, из прогноза Минэкономразвития, в текущем году ВВП России вырастет на 2,3%.

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Центробанк РФ уловил «лукавство» в заявлениях банков об убыточности ипотеки
30 января 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Evkaz

Банк России пока не видит, чтобы льготная ипотека стала убыточной для банков, а в подобных расчётах кредитных организаций содержится элемент лукавства. Об этом заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.
По его словам, несмотря на снижение маржи, она остаётся положительной, а банки, заявляя об убыточности льготной ипотеки, манипулируют цифрами. Он заверил журналистов, что льготные государственные программы ипотечного кредитования остаются прибыльными для банков, несмотря на изменения их условий.

В качестве примера Данилов привёл один банк, который включает в расчёт рост макронадбавок с нового года, то есть предлагает государству компенсировать ему выдачу кредитов с повышенным риском. Крупные банки начали вводить комиссии для застройщиков, что вызвало с их стороны понятное недовольство. По словам Данилова, дискуссии ЦБ с банками продолжаются, так как некоторые моменты по расчётам с их стороны вызывают у регулятора недоумение и большие вопросы.

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Назван крупнейший автопроизводитель в мире по итогам 2023 года
Toyota стала крупнейшим в мире автопроизводителем по итогам 2023 года
30 января 2024, 17:05

Фото: istockphoto/Greentellect_Studio

Крупнейший концерн Toyota и его дочерние фирмы Daihatsu и Hino за 2023 календарный год продали по всему миру 11,23 миллиона автомобилей, грузовиков и автобусов. Это позволило компании обойти Volkswagen и в четвёртый раз подряд стать мировым лидером по производству и продажам автомобилей.
Как следует из пресс-релиза автоконцерна, 11,23 миллиона проданных машин стали рекордно высоким показателем за всю историю корпорации. По сравнению с предыдущим годом, продажи выросли на 7,2%. У основного конкурента компании Volkswagen показатели продаж составили 9,24 миллиона единиц техники.

В компании связывают успехи продаж с устойчивым спросом на автомобили бренда во всём мире, а также с сокращением дефицита полупроводников. По производству машин Toyota также стала лидером. С конвейеров автоконцерна в 2023 году сошли 11,5 миллиона автомобилей.

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В Подмосковье в минувшем году привлекли к работе свыше 20 тыс подростков
30 января 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в 2023 году трудоустроили более 20 тыс подростков. Около половины из них работали в период летних каникул. Такой статистикой поделился глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В минувшем году было трудоустроено 20,1 тыс подростков, из них 12 551 человек работали в период летних каникул. Средняя заработная плата молодых людей в 2023 году составила 18,2 тысячи рублей. Это на 2,2 тыс больше, чем в 2022-м. Дополнительно каждому подростку, трудоустроенному при помощи службы занятости, из областного бюджета выделяют 2,25 тыс рублей в месяц», – сказал Голубев, слова которого приводит сайт регионального парламента.
Кроме того, согласно региональному законодательству, подростки, испытывающие трудности в поиске работы, могут трудоустроиться по квоте.

В Подмосковье трудоустройством подростков на временную работу занимается Центр занятости населения региона при участии органов местного самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних городских округов.

По данным Голубева, чаще всего несовершеннолетние откликались на такие вакансии, как подсобный рабочий, рабочий зелёного хозяйства, рабочий по благоустройству.

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«Автозавод Санкт-Петербург» выпустил первую партию автомобилей бренда Xcite
30 января 2024, 15:54

Фото: istockphoto/Fahroni

«Автозавод Санкт-Петербург» принял решение о запуске собственного автомобильного бренда. На предприятии, ранее принадлежавшем Nissan, будут производить машины марки Xcite («Иксайт»).
Завод уже собрал первую партию из нескольких тысяч автомобилей, сообщает «Фонтанка.ру». Ведутся переговоры с крупнейшими дилерскими сетями. В настоящее время идёт накопление складского запаса, чтобы обеспечить успешный старт продаж весной 2024 года.

Планируется, что предприятие запустит в производство нескольких новых моделей в сотрудничестве с зарубежными партнёрами. Бренд Xcite станет вариантом «семейного» автомобиля. Его название можно перевести с английского как «волновать», «будоражить». Отмечается, что это первый собственный проект в новейшей истории автозавода.

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Новые резиденты инвестируют в подмосковные ОЭЗ более 34,5 млрд рублей
30 января 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Привлечённые в прошлом году резиденты подмосковных особых экономических зон планируют инвестировать в запуск своих предприятий 34,6 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2023 году в ОЭЗ Московской области удалось привлечь 17 компаний. Инвесторы планируют вложить в запуск своих проектов 34,6 млрд рублей. На них планируется создать порядка 2 тыс рабочих мест. Всего сейчас во всех ОЭЗ работают 208 резидентов. Суммарно компании создали более 10 тыс рабочих мест», – пояснила Зиновьева.
В подмосковном Мининвесте напомнили, что всего в Московской области работают пять особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток», «Кашира» и «Максимиха».

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#екатерина зиновьева
#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Долгопрудном откроют производство бумажной посуды
30 января 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Производство одноразовой бумажной посуды запустят на территории городского округа Долгопрудный, участок компании-инвестору «РИТМ» был предоставлен по областной льготной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
«На участке площадью 1 га будет построено производственно-складское здание с административными помещениями общей площадью 2 тыс. кв.м. (…) Экологичная продукция компании «РИТМ» может заменить на рынке импортную пластиковую посуду», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в свою очередь отметила, что инвестиции в проект составят 100 млн рублей. Начать выпуск продукции планируется в 2026 году. Благодаря новому производству, в Долгопрудном появится ещё около 20 рабочих мест.

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Андрей Воробьёв проинспектировал строительство Южно-Лыткаринской автодороги
30 января 2024, 15:17

Фото: Антон Чернов

Запустить движение по Южно-Лыткаринской автодороге, или трассе ЮЛА, как её давно уже называют москвичи и жители Подмосковья, планируется в конце года. Проверить, как идёт строительство, приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Эта трасса имеет важное значение для всего юга и юго-востока региона. Её запуск поможет значительно разгрузить трафик в городских округах Балашиха, Лыткарино, Люберцы, Ленинский и Раменское. Тем самым транспортные условия улучшатся для трёх с половиной миллионов человек, проживающих в столице и в Подмосковье.

Фото: Антон Чернов

При проектировании автомагистрали были учтены пожелания местных жителей. Например, в некоторых населённых пунктах трасса будет проходить ниже уровня земли либо проходить через тоннели. В настоящий момент ЮЛА готова на четверть. В конце прошлого года был досрочно введён в эксплуатацию участок съезда на Северо-Восточную хорду в сторону Москвы. Благодаря этому жители Люберец и Балашихи теперь добираются до столицы не за 40 минут, а за 10.

«Подмосковье развивается, это заставляет нас реализовывать масштабные проекты. Один из них — ЮЛА, это 45 километров, которые пройдут через 5 муниципалитетов от Варшавки до М-12», — рассказал глава региона Андрей Воробьёв.

Фото: Антон Чернов

Он также добавил, что на трассе будет много мостов, искусственных сооружений. Предстоит большая перепланировка и перекладка сетей. Всего в рамках проекта предусмотрено переустройство свыше 280 инженерных коммуникаций. Однако задача открыть дорогу к концу года не снимается, подчеркнул губернатор.

Фото: Антон Чернов

Транспортные потоки на Южно-Лыткаринской автодороге будут пущены в обход Москвы с юго-восточного направления. Она позволит разгрузить кольцевую автодорогу и вынесенные магистрали. До аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет добраться в 2,5 раза быстрее, чем сейчас.

Фото: Антон Чернов


Реализация проекта ЮЛА стала возможной благодаря федеральному финансированию, а также механизмам государственно-частного предпринимательства. Это самая крупная концессия региона в сфере дорожного строительства - инвестиции свыше 160 млрд рублей. Губернатор Андрей Воробьёв рассказал также о планах по строительству ещё двух концессионных дорог — дублёров Щёлковского и Егорьевского шоссе.

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