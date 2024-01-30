Индийская компания завершает строительство нового производства в ОЭЗ «Ступино»

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
На территории особой экономической зоны «Ступино» появится производство индийской компании Uflex Group. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«ООО «Флекс филмс рус» входит в индийскую Uflex Group и выпускает в Подмосковье упаковочную плёнку. Сейчас компания завершает строительство производства пищевых и промышленных плёнок за 2,5 млрд рублей», – рассказали в пресс-службе.Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзор провели профилактический визит на стройплощадку производственного здания. Инспекторы проконсультировали застройщика по проведению итоговой проверки, которая запланирована на 15 февраля.
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Лора Луганская