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Новые резиденты инвестируют в подмосковные ОЭЗ более 34,5 млрд рублей

30 января 2024, 15:40
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Привлечённые в прошлом году резиденты подмосковных особых экономических зон планируют инвестировать в запуск своих предприятий 34,6 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В 2023 году в ОЭЗ Московской области удалось привлечь 17 компаний. Инвесторы планируют вложить в запуск своих проектов 34,6 млрд рублей. На них планируется создать порядка 2 тыс рабочих мест. Всего сейчас во всех ОЭЗ работают 208 резидентов. Суммарно компании создали более 10 тыс рабочих мест», – пояснила Зиновьева.
В подмосковном Мининвесте напомнили, что всего в Московской области работают пять особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток», «Кашира» и «Максимиха».

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Подмосковье в минувшем году привлекли к работе свыше 20 тыс подростков
30 января 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в 2023 году трудоустроили более 20 тыс подростков. Около половины из них работали в период летних каникул. Такой статистикой поделился глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В минувшем году было трудоустроено 20,1 тыс подростков, из них 12 551 человек работали в период летних каникул. Средняя заработная плата молодых людей в 2023 году составила 18,2 тысячи рублей. Это на 2,2 тыс больше, чем в 2022-м. Дополнительно каждому подростку, трудоустроенному при помощи службы занятости, из областного бюджета выделяют 2,25 тыс рублей в месяц», – сказал Голубев, слова которого приводит сайт регионального парламента.
Кроме того, согласно региональному законодательству, подростки, испытывающие трудности в поиске работы, могут трудоустроиться по квоте.

В Подмосковье трудоустройством подростков на временную работу занимается Центр занятости населения региона при участии органов местного самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних городских округов.

По данным Голубева, чаще всего несовершеннолетние откликались на такие вакансии, как подсобный рабочий, рабочий зелёного хозяйства, рабочий по благоустройству.

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«Автозавод Санкт-Петербург» выпустил первую партию автомобилей бренда Xcite
30 января 2024, 15:54

Фото: istockphoto/Fahroni

«Автозавод Санкт-Петербург» принял решение о запуске собственного автомобильного бренда. На предприятии, ранее принадлежавшем Nissan, будут производить машины марки Xcite («Иксайт»).
Завод уже собрал первую партию из нескольких тысяч автомобилей, сообщает «Фонтанка.ру». Ведутся переговоры с крупнейшими дилерскими сетями. В настоящее время идёт накопление складского запаса, чтобы обеспечить успешный старт продаж весной 2024 года.

Планируется, что предприятие запустит в производство нескольких новых моделей в сотрудничестве с зарубежными партнёрами. Бренд Xcite станет вариантом «семейного» автомобиля. Его название можно перевести с английского как «волновать», «будоражить». Отмечается, что это первый собственный проект в новейшей истории автозавода.

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#автомобиль
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В Долгопрудном откроют производство бумажной посуды
30 января 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Производство одноразовой бумажной посуды запустят на территории городского округа Долгопрудный, участок компании-инвестору «РИТМ» был предоставлен по областной льготной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
«На участке площадью 1 га будет построено производственно-складское здание с административными помещениями общей площадью 2 тыс. кв.м. (…) Экологичная продукция компании «РИТМ» может заменить на рынке импортную пластиковую посуду», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в свою очередь отметила, что инвестиции в проект составят 100 млн рублей. Начать выпуск продукции планируется в 2026 году. Благодаря новому производству, в Долгопрудном появится ещё около 20 рабочих мест.

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#экономика
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#наталья адигамова
#екатерина зиновьева
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Андрей Воробьёв проинспектировал строительство Южно-Лыткаринской автодороги
30 января 2024, 15:17

Фото: Антон Чернов

Запустить движение по Южно-Лыткаринской автодороге, или трассе ЮЛА, как её давно уже называют москвичи и жители Подмосковья, планируется в конце года. Проверить, как идёт строительство, приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Эта трасса имеет важное значение для всего юга и юго-востока региона. Её запуск поможет значительно разгрузить трафик в городских округах Балашиха, Лыткарино, Люберцы, Ленинский и Раменское. Тем самым транспортные условия улучшатся для трёх с половиной миллионов человек, проживающих в столице и в Подмосковье.

Фото: Антон Чернов

При проектировании автомагистрали были учтены пожелания местных жителей. Например, в некоторых населённых пунктах трасса будет проходить ниже уровня земли либо проходить через тоннели. В настоящий момент ЮЛА готова на четверть. В конце прошлого года был досрочно введён в эксплуатацию участок съезда на Северо-Восточную хорду в сторону Москвы. Благодаря этому жители Люберец и Балашихи теперь добираются до столицы не за 40 минут, а за 10.

«Подмосковье развивается, это заставляет нас реализовывать масштабные проекты. Один из них — ЮЛА, это 45 километров, которые пройдут через 5 муниципалитетов от Варшавки до М-12», — рассказал глава региона Андрей Воробьёв.

Фото: Антон Чернов

Он также добавил, что на трассе будет много мостов, искусственных сооружений. Предстоит большая перепланировка и перекладка сетей. Всего в рамках проекта предусмотрено переустройство свыше 280 инженерных коммуникаций. Однако задача открыть дорогу к концу года не снимается, подчеркнул губернатор.

Фото: Антон Чернов

Транспортные потоки на Южно-Лыткаринской автодороге будут пущены в обход Москвы с юго-восточного направления. Она позволит разгрузить кольцевую автодорогу и вынесенные магистрали. До аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет добраться в 2,5 раза быстрее, чем сейчас.

Фото: Антон Чернов


Реализация проекта ЮЛА стала возможной благодаря федеральному финансированию, а также механизмам государственно-частного предпринимательства. Это самая крупная концессия региона в сфере дорожного строительства - инвестиции свыше 160 млрд рублей. Губернатор Андрей Воробьёв рассказал также о планах по строительству ещё двух концессионных дорог — дублёров Щёлковского и Егорьевского шоссе.

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Для подмосковных экспортёров проведут семинар по валютным платежам
30 января 2024, 14:59

Фото: Фотобанк МО

Очный семинар на тему «Международные валютные платежи — новые решения и возможности» проведут для экспортёров Московской области 6 февраля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Спикерами на семинаре будут представители АО «Газпром» Валентина Рыбалкина, Владимир Курстак и Михаил Рыбин. На мероприятии планируется обсудить новые решения для бизнеса в валютной сфере, а также рассмотреть опыт сотрудничества с финансовыми институтами Индии», — отмечается в сообщении.
Семинар будет проходить в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом №4, корпус 1, секция В, 11 этаж. Начало в 11:00. Участие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Регистрация будет открыта до пяти часов вечера 5 февраля.

Мероприятие организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

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#экономика
#экспорт
#подмосковье
#московская область
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Новый распределительный центр Wildberries будет построен в Ленинградской области
30 января 2024, 12:55

Фото: istockphoto/Maksim Safaniuk

Основатель и владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко договорились о строительстве в регионе нового склада и распределительного центра. Он будет на треть больше того, что сгорел в Шушарах.
Новый объект будет возведён в индустриальном парке М10 в Красном Бору Тосненского района области, сообщают «Ведомости». Площадь складских помещений нового распределительного центра составит 154 тысячи квадратных метров. Соответствующее соглашение об экономическом сотрудничестве подписано между областными властями и руководством компании.

По словам Дрозденко, инвестиции фирмы Wildberries в проект составят около 9 миллиардов рублей. Новый объект позволит складировать и хранить до 14 миллионов единиц товарной продукции в год. Логистическая обработка товаров составит 115 единиц в год. Будет создано 7,5 тысячи новых рабочих мест. Реализовать проект запланировано к IV кварталу 2025 года, но первая очередь, по словам Бакальчук, будет запущена уже в этом году.

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#склад
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В Подмосковье прошла международная выставка «КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ – 2024»
30 января 2024, 12:20

Фото: пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье обсудили новые технологии производства и переработки картофеля и овощей. Об этом сообщила пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Выставка проходила в Крокус Экспо. В рамках мероприятия прошел круглый стол по вопросу развития российской селекции «Достижения, вызовы, возможности сотрудничества».

«В рамках круглого стола совместно с представителями научных учреждений, руководители семеноводческих предприятий Московской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Костромской областей, обсудили вопросы развития картофелеводства, а также современное состояние и перспективы развития селекции индустриальных сортов», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что в дальнейшем подмосковные селекционеры с представителями хозяйств соседних областей будут взаимодействовать ​на основе долгосрочных контрактов.

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#подмосковье
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Центробанк РФ изменит формат пресс-релизов по ключевой ставке
30 января 2024, 11:47

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Банк России с 1 февраля 2024 года изменит формат своих пресс-релизов. В частности, регулятор будет раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке.
В сообщении, опубликованном на официальном сайте Центробанка, также подчёркивается, что набор предоставляемых СМИ материалов будет включать в себя всю значимую информацию, которая ранее содержалась в докладах о денежно-кредитной политике (ДКП). Именно поэтому публикация докладов о ДКП будет прекращена.

Краткие резюме обсуждения решений по ключевой ставке будут публиковаться на шестой рабочий день после принятия решения, связанных с этим вопросом. Цель этих публикаций состоит в том, чтобы сделать более понятной логику принятия основных решений Центробанка, а также в том, чтобы повысить уровень прозрачности денежно-кредитной политики.

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#центробанк
#ключевая ставка
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Набиуллина рассказала о возможном снижении ключевой ставки во втором полугодии
30 января 2024, 10:47

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Центробанк РФ видит пространство для снижения значения ключевой ставки. Скорее всего, это произойдёт во втором полугодии нынешнего года, но только после появления устойчивого тренда к снижению инфляции в стране.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она также отметила, что высокие ценовые ожидания россиян продолжают беспокоить регулятор. Решение по ключевой ставке Центробанк будет принимать только на основании тщательного анализа всех поступающих данных, подчеркнула глава ЦБ.

Для борьбы с ускоряющейся инфляцией Центробанк РФ начал повышать ключевую ставку с июля 2023 года, сначала только на 1 процентный пункт. Но уже в августе, на фоне обвала рубля, регулятор поднял процентную ставку сразу на 3,5 процентного пункта. В сентябре, октябре и декабре последовали новые повышения. В настоящее время процентная ставка составляет 16% годовых, что является максимальным показателем с апреля 2022 года.

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