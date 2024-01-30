Новые резиденты инвестируют в подмосковные ОЭЗ более 34,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Привлечённые в прошлом году резиденты подмосковных особых экономических зон планируют инвестировать в запуск своих предприятий 34,6 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2023 году в ОЭЗ Московской области удалось привлечь 17 компаний. Инвесторы планируют вложить в запуск своих проектов 34,6 млрд рублей. На них планируется создать порядка 2 тыс рабочих мест. Всего сейчас во всех ОЭЗ работают 208 резидентов. Суммарно компании создали более 10 тыс рабочих мест», – пояснила Зиновьева.В подмосковном Мининвесте напомнили, что всего в Московской области работают пять особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток», «Кашира» и «Максимиха».
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Лора Луганская