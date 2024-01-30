В Подмосковье в минувшем году привлекли к работе свыше 20 тыс подростков

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области в 2023 году трудоустроили более 20 тыс подростков. Около половины из них работали в период летних каникул. Такой статистикой поделился глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В минувшем году было трудоустроено 20,1 тыс подростков, из них 12 551 человек работали в период летних каникул. Средняя заработная плата молодых людей в 2023 году составила 18,2 тысячи рублей. Это на 2,2 тыс больше, чем в 2022-м. Дополнительно каждому подростку, трудоустроенному при помощи службы занятости, из областного бюджета выделяют 2,25 тыс рублей в месяц», – сказал Голубев, слова которого приводит сайт регионального парламента.Кроме того, согласно региональному законодательству, подростки, испытывающие трудности в поиске работы, могут трудоустроиться по квоте.
По данным Голубева, чаще всего несовершеннолетние откликались на такие вакансии, как подсобный рабочий, рабочий зелёного хозяйства, рабочий по благоустройству.
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