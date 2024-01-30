В Долгопрудном откроют производство бумажной посуды

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Производство одноразовой бумажной посуды запустят на территории городского округа Долгопрудный, участок компании-инвестору «РИТМ» был предоставлен по областной льготной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
«На участке площадью 1 га будет построено производственно-складское здание с административными помещениями общей площадью 2 тыс. кв.м. (…) Экологичная продукция компании «РИТМ» может заменить на рынке импортную пластиковую посуду», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в свою очередь отметила, что инвестиции в проект составят 100 млн рублей. Начать выпуск продукции планируется в 2026 году. Благодаря новому производству, в Долгопрудном появится ещё около 20 рабочих мест.
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