США попросили ЕС о помощи в борьбе с Индией

01 сентября 2025, 12:09

Axios: США попросили ЕС о введении пошлин против Индии за связи с РФ

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вашингтон обратился к руководству Евросоюза с просьбой ввести в отношении Индии пошлины, аналогичные американским, — об этом со ссылкой на свои источники сообщают Axios и India Today.