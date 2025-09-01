США попросили ЕС о помощи в борьбе с Индией
Вашингтон обратился к руководству Евросоюза с просьбой ввести в отношении Индии пошлины, аналогичные американским, — об этом со ссылкой на свои источники сообщают Axios и India Today.
В американской администрации рассчитывают, что европейское давление усилит эффект санкций и может включать даже полное прекращение поставок нефти и газа. При этом ЕС является крупным покупателем индийских нефтепродуктов, производство которых во многом базируется на российской нефти.
С 27 августа в США действуют дополнительные пошлины на импорт из Индии в размере 25 процентов, в результате чего совокупные ставки для индийских товаров достигли заградительного уровня примерно в 50 процентов.
До сих пор Вашингтону не удалось добиться поставленной цели; в ответ на нарастание торгового противостояния индийское руководство стало активнее смотреть в сторону Китая, несмотря на длительные торговые и геополитические разногласия между Нью-Дели и Пекином. На этом фоне США обратились за поддержкой к ЕС.
Официальный представитель индийского МИДа Рандхира Джайсвала назвал действия США несправедливыми и необоснованными. По информации Reuters, после провала переговоров Индия, наоборот, приняла решение увеличить закупки российской нефти.
