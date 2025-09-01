Россия, Индия и Китай формируют союз для противодействия санкциям Трампа
Лидеры России, Индии и Китая договорились активизировать формат трёхстороннего сотрудничества («треугольник РИК») в ответ на торговые войны и санкционные угрозы со стороны администрации Трампа, возродив идею, предложенную Евгением Примаковым ещё в 1990-е годы.
Сближение трёх стран стало ответом на агрессивную торговую политику США: введение пошлин против индийских товаров, угрозы санкций против России и продолжающуюся торговую войну с Китаем. Ключевую роль сыграло решение Индии и Китая преодолеть многолетние противоречия, включая территориальные споры, и начать политическую нормализацию после саммита БРИКС в Казани в 2024 году.
Экономической основой сотрудничества станет расширение расчётов в национальных валютах (рубль, юань, рупия), что снизит зависимость от доллара и риски санкций. Хотя Индия сохраняет партнёрство с Западом, а Китай и Россия находятся в конфронтации с США, все три страны заинтересованы в создании альтернативных торговых и финансовых механизмов.
Эксперты подчёркивают, что «треугольник РИК» не станет военным альянсом, а будет гибким форматом взаимодействия без жёстких обязательств. Его успех зависит от способности сторон преодолеть двусторонние разногласия и найти взаимовыгодные решения, особенно в сфере экономики и безопасности.
