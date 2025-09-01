Россия, Индия и Китай формируют союз для противодействия санкциям Трампа

01 сентября 2025, 00:39

Лидеры России, Индии и Китая договорились активизировать формат трёхстороннего сотрудничества («треугольник РИК») в ответ на торговые войны и санкционные угрозы со стороны администрации Трампа, возродив идею, предложенную Евгением Примаковым ещё в 1990-е годы.