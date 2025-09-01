Путин назвал хорошей динамику торгово-экономической кооперации России и Индии
Президент Владимир Путин отметил положительную динамику торгово-экономического взаимодействия между Россией и Индией. Об этом он заявил 1 сентября на двусторонней встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Тяньцзине.
Путин напомнил, что 21 декабря исполнится 15 лет со дня подписания совместного заявления, которое закрепило перевод российско-индийских отношений на уровень особого, привилегированного стратегического партнёрства. По его словам, многоплановые связи между странами развиваются именно на этих принципах, выстроено многоуровневое сотрудничество, а торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику.
В свою очередь Моди подчеркнул, что тесное сотрудничество Индии и России имеет большое значение для глобальной стабильности и процветания.
Он отметил, что даже в самых сложных ситуациях страны всегда «шли вперёд плечом к плечу».
