Путин назвал хорошей динамику торгово-экономической кооперации России и Индии

01 сентября 2025, 11:17

Владммир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин отметил положительную динамику торгово-экономического взаимодействия между Россией и Индией. Об этом он заявил 1 сентября на двусторонней встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Тяньцзине.