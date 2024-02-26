Индия за год увеличила поставки смартфонов в Россию в 16 раз

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За прошедший год поставки смартфонов из Индии в Россию увеличились в денежном выражении в 16 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности.
Эксперты объясняют, что крупные производители смартфонов имеют производственные мощности по всему миру, в том числе и в Индии. Поэтому из Индии в РФ, скорее всего, ввозят смартфоны не индийских производителей, а американских, китайских и южнокорейских. Они обратили внимание на то, что изготовляемые в Индии Xiaomi, Samsung, Google, Apple стоят значительно дешевле оригиналов, поэтому пользуются большим спросом. Именно они и попадают в Россию.
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