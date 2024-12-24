Инфляция по итогам года составит 9,6-9,8%, заявили в Банке России

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Инфляция по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган в интервью «Интерфаксу».
Он подчеркнул, что инфляция в этом году будет порядка 9,6-9,8%. При этом он не исключил влияния на инфляцию в конце текущего года каких-либо факторов.
Ганган спрогнозировал дальнейший рост годовой инфляции до апреля 2025 года. Однако после этой даты должно наступить активное снижение показателей.
Специалист объяснил такую динамику низкими темпами роста цен в начале года.
Также директор департамента денежно-кредитной политики Банка России подчеркнул, что эффект ужесточения денежно-кредитных условий будет больше проявляться. Это выразится в нарастании дезинфляционных трендов в первом полугодии предстоящего года.
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Ганган спрогнозировал дальнейший рост годовой инфляции до апреля 2025 года. Однако после этой даты должно наступить активное снижение показателей.
Специалист объяснил такую динамику низкими темпами роста цен в начале года.
Также директор департамента денежно-кредитной политики Банка России подчеркнул, что эффект ужесточения денежно-кредитных условий будет больше проявляться. Это выразится в нарастании дезинфляционных трендов в первом полугодии предстоящего года.
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Анастасия Чинкова