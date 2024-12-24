ЦБ РФ: ослабление рубля позволило заработать банковскому сектору 518 млрд рублей

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Из-за ослабления рубля чистая прибыль банковского сектора России в ноябре составила 518 миллиардов рублей. Этим поделились в пресс-службе Центробанка.
В ведомстве указывают, что такой результат в 1,5 раза превысил октябрьские показатели, когда банкам удалось заработать 348 миллиардов. Такой же рост наблюдается и в доходности на капитал (ROE). Здесь показатели увеличились с 25,2% до 37%.
Также в ноябре случилось сокращение отчислений банков в резервы. В сравнении с октябрем, этот показатель уменьшился на 28%. Это явление связывают с урегулированием проблемной задолженности отдельных компаний. .
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Иван Мусатов