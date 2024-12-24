В ЦБ РФ объяснили опасность снижения ключевой ставки

В Подмосковье зарегистрированы свыше 1150 социальных предпринимателей – больше, чем в любом другом регионе России. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на данные реестра социальных предпринимателей на декабрь 2024 года.