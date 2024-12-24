В ЦБ РФ объяснили опасность снижения ключевой ставки

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Снижение ключевой ставки в России в настоящее время было бы опасным. В условиях дефицита рабочей силы невозможно использовать дешёвые заёмные деньги для повышения производительности.
Об этом говорится в письме Банка России в ответ на запрос депутата Государственной думы от фракции КПРФ Дениса Парфёнова. Выдержки из документа приводит РИА Новости.
В регуляторе пояснили, что даже если производители направят дешёвые заёмные средства на инвестиции, в текущей экономической ситуации это вызовет рост издержек, в том числе и на зарплату. Это спровоцирует дополнительную конкуренцию за ресурсы, приведёт к повышению цены конечного продукта и дополнительно разгонит инфляцию.
Центробанк отмечает, что повышение ключевой ставки не снижает производственные возможности экономики, а лишь притормаживает обычно растущий спрос.
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В регуляторе пояснили, что даже если производители направят дешёвые заёмные средства на инвестиции, в текущей экономической ситуации это вызовет рост издержек, в том числе и на зарплату. Это спровоцирует дополнительную конкуренцию за ресурсы, приведёт к повышению цены конечного продукта и дополнительно разгонит инфляцию.
Центробанк отмечает, что повышение ключевой ставки не снижает производственные возможности экономики, а лишь притормаживает обычно растущий спрос.
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Александр Бойцов