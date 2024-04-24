Канада разрешила делать Airbus из российского титана, несмотря на санкции

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Правительство Канады позволило компании Airbus закупать российский титан в обход введенных санкций. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на заявление компании.
Заводы Airbus находятся, в том числе в Канаде, и запрет на использование титана из РФ мог бы серьезно повлиять на производство в стране.
Как заявил представитель компании, Airbus осведомлён о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении российского производителя титана ВСМПО. При этом компания получила необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями.
Ранее замминистра энергетики Соединенных Штатов Джеффри Пайетт заявил, что США продолжат вводить санкции против российского энергосектора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как заявил представитель компании, Airbus осведомлён о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении российского производителя титана ВСМПО. При этом компания получила необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями.
Ранее замминистра энергетики Соединенных Штатов Джеффри Пайетт заявил, что США продолжат вводить санкции против российского энергосектора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак