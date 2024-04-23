Названы семь способов увеличить будущую пенсию

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Существует 7 способов, с помощью которых можно увеличить будущую пенсию по старости. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в разговоре с «Лентой.ру».
Эксперт заявил, что для получения страховой пенсии по старости нужно иметь страховой стаж от 15 лет и минимум 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК), а с 2025 года — от 30 ИПК.
Щербаченко заявил, что для получения хорошей пенсии стоит трудоустраиваться только официально.
Для увеличения будущих выплат, можно докупить стаж и пенсионные баллы. Это могут сделать неработающие россияне, самозанятые, адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели, а также граждане, работающие за границей. Отмечается, что «купить» можно не более половины страхового стажа, который требуется для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях.
Также повысить пенсию можно за счёт получения баллов за уход за пожилыми или инвалидами. За один год такого ухода начисляется 1,8 ИПК.
Еще один вариант — вложить в пенсионные накопления материнский капитал.
Другой способ — отсрочить обращение за пенсией. Чем дольше отсрочка, тем выше коэффициент повышения пенсии: при 10-летней отсрочке — 2,11, при 5-летней — 1,45.
Помимо этого, переезд и оформление регистрации в Москве позволяет получать повышенную региональную доплату к пенсии.
В заключении, Щербаченко призвал самостоятельно откладывать средства на старость: открыть депозит, инвестиционный счет или купить доходную недвижимость.
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Щербаченко заявил, что для получения хорошей пенсии стоит трудоустраиваться только официально.
Для увеличения будущих выплат, можно докупить стаж и пенсионные баллы. Это могут сделать неработающие россияне, самозанятые, адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели, а также граждане, работающие за границей. Отмечается, что «купить» можно не более половины страхового стажа, который требуется для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях.
Также повысить пенсию можно за счёт получения баллов за уход за пожилыми или инвалидами. За один год такого ухода начисляется 1,8 ИПК.
Еще один вариант — вложить в пенсионные накопления материнский капитал.
Другой способ — отсрочить обращение за пенсией. Чем дольше отсрочка, тем выше коэффициент повышения пенсии: при 10-летней отсрочке — 2,11, при 5-летней — 1,45.
Помимо этого, переезд и оформление регистрации в Москве позволяет получать повышенную региональную доплату к пенсии.
В заключении, Щербаченко призвал самостоятельно откладывать средства на старость: открыть депозит, инвестиционный счет или купить доходную недвижимость.
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Алина Юрчак