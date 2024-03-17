«Информация не соответствует действительности»: Ozon о закрытии пунктов выдачи заказов

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Российский маркетплейс Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление компании.
«Наблюдаем, как в сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности», – отметили в пресс-службе.
Представители торговой площадки заявили, что ежедневно по тем или иным причинам не работает около 100 пунктов выдачи заказов, что составляет менее 0,5% от общего числа; 16 марта по техническим причинам было закрыто 70 пунктов.
Читайте также:
Wildberries предоставит продавцам методику расчета за пострадавший в Шушарах товар
На складе Ozon в Петербурге обнаружили наркотики
ФАС отметила доминирующее положение Wildberries и Ozon на российском рынке
Александр Климов