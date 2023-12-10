Нидерланды возобновили закупку российского сжиженного природного газа

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После трёхмесячного перерыва Амстердам в сентябре принял решение возобновить закупку сжиженного природного газа (СПГ) в России. Это следует из анализа экономико-статистических данных этой страны.
В апреле 2023 года министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что правительство страны прорабатывает возможность прекращения импорта СПГ из России. В частности, было решено не заключать новых соглашений на поставки топлива и изыскивать способы расторжения действующих контрактов. Пауза длилась всё лето, однако с сентября закупки российского СПГ Нидерландами возобновились.
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Александр Бойцов