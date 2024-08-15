Иностранные инвесторы вложат в новые подмосковные проекты более 136 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Объём инвестиций компаний с участием иностранного капитала в новые подмосковные проекты превысили 136,5 млрд рублей.
Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что реализация этих проектов позволит создать в регионе более 16 тыс. рабочих мест.
В числе крупнейших проектов китайских инвесторов – создание второй очереди бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске; строительство в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске производства осевых агрегатов «Хуацзин»; расширение в Дмитровском городском округе терминально-логистического центра «Белый Раст».
Также среди самых крупных проектов зарубежных инвесторов – строительство комплекса по изготовлению лакокрасочной продукции турецкой компании «ИНОВА» в Дмитровском городском округе; создание производства текстильных изделий и профилей ПВХ белорусского предприятия «ЛентаБел» в Павловском Посаде.
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«Сегодня в регионе на различных стадиях реализации – около 40 новых инвестпроектов с участием иностранного капитала. Суммарный объём заявленных инвестиций – 136,6 млрд рублей. Строительством и оснащением новых объектов в Московской области сейчас занимаются инвесторы из стран СНГ, Китая, Турции, Индии и других государств», – отметила Зиновьева.
Она добавила, что реализация этих проектов позволит создать в регионе более 16 тыс. рабочих мест.
В числе крупнейших проектов китайских инвесторов – создание второй очереди бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске; строительство в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске производства осевых агрегатов «Хуацзин»; расширение в Дмитровском городском округе терминально-логистического центра «Белый Раст».
Также среди самых крупных проектов зарубежных инвесторов – строительство комплекса по изготовлению лакокрасочной продукции турецкой компании «ИНОВА» в Дмитровском городском округе; создание производства текстильных изделий и профилей ПВХ белорусского предприятия «ЛентаБел» в Павловском Посаде.
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Лора Луганская