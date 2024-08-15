Иностранные инвесторы вложат в новые подмосковные проекты более 136 млрд рублей

Объём производства приправ и специй в Московской области за первые шесть месяцев текущего года составил 24,9 тыс. тонн, то на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.