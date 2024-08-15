В Сергиевом Посаде запустят производство навесного оборудования для техники

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Завод по производству навесного оборудования для сельскохозяйственной и прочей техники построят в Сергиево-Посадском округе, участок инвестор — компания «Платикс-ПРО» — получил по льготной программе по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
В свою очередь, глава областного Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что площадь участка земли, который инвестор получил в аренду на льготных условиях под реализацию проекта, составляет 3,4 гектара.«Объём инвестиций в создание нового производства оценивается в 150 миллионов рублей, на заводе будет создано свыше 20 рабочих мест для жителей округа. Запустить производство планируется в середине 2027 года», — рассказала зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
На предприятии будут выпускать навесное оборудование для тракторов, экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, коммунальной техники и пр.
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