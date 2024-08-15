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Московскую область признали лучшим экспортёром ЦФО

15 августа 2024, 18:37
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Московская область стала абсолютным лидером по числу призовых мест в конкурсе за Всероссийскую премию «Экспортёр года» среди представителей Центрального федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Итоги конкурса подвела окружная конкурсная комиссия премии. Предприятия Московской области заняли 22 призовых места в ЦФО.
«Таким образом, Подмосковье с отрывом заняло первое место среди всех регионов округа, у второго места – 11 победителей. Подмосковный регион стал лидером и по количеству занятых первых мест: наши экспортёры стали лучшими сразу в шести номинациях. Таким образом, Московская область оказалась абсолютным экспортным лидером в Центральном федеральном округе», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


По её словам, большой вклад в достижение таких результатов внёс Фонд ВЭД Подмосковья, который активно поддерживает региональных экспортёров в их внешнеэкономической деятельности.

Премия «Экспортёр года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Первые места на окружном этапе премии заняли подмосковные компании ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО», АО «Капитал-ПРОК», ООО «Вайлдберриз». А ООО «Торговая компания «Мираторг» победило сразу в трёх номинациях.

Победители премии в ЦФО будут представлять свой регион и округ на всероссийском этапе, который состоится в конце года. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

Полный список победителей и призёров конкурса «Экспортер года» в ЦФО размещён по ссылке.

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#нацпроекты
В Китае провели акцию по поддержке российских товаров
15 августа 2024, 15:07

Фото: iStock/btgbtg

Акцию по поддержке товаров из РФ под слоганом «Сделано в России» — сделано с любовью» провели в Китае, её приурочили к традиционному местному Дню влюблённых «Цисицзе», который отмечается 10 августа. Организатором акции выступил Российский экспортный центр, сообщает пресс-служба РЭЦ.
«В рамках акции, к которой были привлечены китайские блогеры с совокупной аудиторией 7 млн человек, проводились прямые эфиры, на которых рассказывалось про российские товары, при этом акцент делался на той продукции, которую можно подарить своей «второй половинке»: это, в первую очередь, различные кондитерские изделия — пряники, конфеты, шоколад и прочее», — говорится в сообщении.
Рассматривались и другие произведённые в России товары: сыры, алкогольные напитки, косметика и БАДы.

Организованы были также воркшопы, В2В-конфренции, дегустации и прочие активности, способствующие продвижению товаров из России на китайском рынке. Всего в промоакции приняли участие 45 компаний-производителей из 25 российских регионов.

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В Сергиевом Посаде запустят производство навесного оборудования для техники
15 августа 2024, 14:43

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Завод по производству навесного оборудования для сельскохозяйственной и прочей техники построят в Сергиево-Посадском округе, участок инвестор — компания «Платикс-ПРО» — получил по льготной программе по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в создание нового производства оценивается в 150 миллионов рублей, на заводе будет создано свыше 20 рабочих мест для жителей округа. Запустить производство планируется в середине 2027 года», — рассказала зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
В свою очередь, глава областного Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что площадь участка земли, который инвестор получил в аренду на льготных условиях под реализацию проекта, составляет 3,4 гектара.

На предприятии будут выпускать навесное оборудование для тракторов, экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, коммунальной техники и пр.

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Озвучено условие, при котором доллар может вернуться к 120 рублям
Аналитик Бабин: Доллар вернётся к 120 рублям при снижении цен на нефть
14 августа 2024, 19:51

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин предположил, что доллар может достичь 120 рублей при падении стоимости нефти.
«Если котировки нефти марки Brent уйдут ниже $70 и надолго там закрепятся, то доллар через относительно короткое время способен вернуться к 120 рублям или даже выше», — заявил в беседе с NEWS.ru Бабин.

Он также выразил уверенность в том, что в ближайшее время рубль будет продолжать ослабевать. Однако, добавил эксперт, процесс этот будет небыстрым.

Ранее аналитик Руслан Дында заявил, что вероятность снижения доллара до 60 рублей крайне мала. Согласно его прогнозу, до конца этого года доллар будет держаться на уровне 87-92 рубля.

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Аналитик Дында оценил вероятность снижение доллара до 60 рублей
14 августа 2024, 19:32

Фото: iStock/SSV-Photo

Аналитик Руслан Дында заявил, что вероятность снижения доллара до 60 рублей крайне мала.
«Произойти может что угодно, но при долларе по 60 рублей может образоваться дефицит бюджета: экспортёры будут недополучать валютную выручку, продавая доллар по 60 рублей. Более того, государство дало послабления предпринимателям и снизило требования о продаже валютной выручки до 40%, чтобы избежать слишком сильного укрепления рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Он спрогнозировал, что до конца этого года доллар будет держаться на уровне 87-92 рубля.

Ранее аналитик Денис Буйволов допускал курс доллара на начало осени в районе 90-95 рублей.

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#доллар
#курс
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#валюта
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Глава Щёлкова Булгаков пообещал помочь с расширением предприятия ФЗЭА
14 августа 2024, 18:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков побывал на предприятии ФЗЭА, которое работает в подмосковном Фрянове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
ФЗЭА – это крупный проектировщик и производитель электротехнического оборудования, один из лидеров в производстве распределительных сетевых сооружений. Среди крупных проектов – Олимпийская деревня и горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи; автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и М-12 «Москва – Казань»; аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Краснодар.
«Пообщался с руководством и с рабочими. Большинство – местные. Средняя зарплата достойная – около 100 тысяч. Недавно предприятие перерегистрировалось из Москвы к нам в Щёлково. Это увеличит отчисления налогов в бюджет Московской области и нашего округа. А расширение даст жителям муниципалитета новые рабочие места. Обсудили, чем можем помочь. Окажем содействие», – пообещал Булгаков.
Он добавил, что предприятие полностью перешло на российские лицензии и составляющие. Сейчас оно расширяется: арендованы новые участки земли. На территории наводят порядок.

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В Подмосковье более чем на четверть выросло производство специй и приправ
14 августа 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства приправ и специй в Московской области за первые шесть месяцев текущего года составил 24,9 тыс. тонн, то на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Всего за первое полугодие 2024 года в Московской области произвели свыше 79,2% всех специй и приправ, выпущенных на территории Центрального федерального округа и 47,3% от объёма производства в стране», — отмечается в сообщении.
Самыми крупными подмосковными производителями в этом секторе экономики являются следующие компании: балашихинский «Мир специй», «Спайс Продакш» из Пушкина, «Дарсил» и «МАКА» в Ленинском городском округе, серпуховская компания «Маревен Фуд Сэнтрал» и домодедовская компания «Натрули».

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#экономика
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#московская область
#подмосковье
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Мосбиржа приостановила торги
14 августа 2024, 17:31

Фото: istockphoto/Lemon_tm

Торги на фондовом рынке с 16:18 приостановила Мосбиржа, сказано в сообщении площадки. Отмечено, что, когда торги возобновятся, об этом дополнительно сообщат. Что послужило причиной приостановки не уточняется.
Ранее сообщалось, что Минфин США продлил до 12 октября возможность заключать сделки с Мосбиржей, а также с российскими Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. Предыдущая генеральная лицензия властей США позволяла проводить данные операции до 13 августа. Вопрос о дальнейшем продлении пока считается открытым.

Санкции против финансовых организаций России появились на фоне спецоперации на Украине.

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#россия
#москва
#биржа
#торги
#новости
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В РФ китайские бренды вытеснили Apple с лидирующих позиций на рынке планшетов
14 августа 2024, 12:50

Фото: istockphoto/Wirestock

Компания Apple не смогла сохранить за собой первое место на российском рынке планшетов. Теперь лидерами продаж в России являются устройства китайской модели Honor.
В первом полугодии 2024 года доля «яблочной» корпорации на российском планшетном рынке составила 8%, сообщают «Известия». Таким образом iPad разделил второе место с продукцией китайского бренда Readme. А первое место занял также китайский Honor, его доля на рынке продаж составляет 10%. При этом год назад Apple являлась безусловным лидером на отечественном рынке, на долю корпорации приходилось 13% продаж планшетов.

Снижение доли Apple в сегменте планшетов обусловлено совокупностью факторов. Главным среди них является то, что они не вполне отвечают пожеланиям клиентов по стоимости и функционалу. Также стоит учитывать тот факт, что ранее на продажи планшетов Apple значительное влияние оказывала маркетинговая поддержка со стороны производителя, которая сейчас на российском рынке прекращена.

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#рынок
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#бренд
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Власти Павловского Посада помогут предпринимателям с реализацией бизнес-проектов
14 августа 2024, 09:57

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Личный приём граждан провёл в Павловском Посаде первый заместитель главы округа Филипп Ефанов, он взялся проработать вопросы, с которыми к нему обратились местные предприниматели, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вопросы касались предоставления участка земли под постройку цеха, а также размещения киосков по продаже мороженого.

«Подбор земельного участка, нужного для реализации проекта, проработаем с коллегами из земельного комитета. Что касается второго обращения, там предприниматель предоставил адресную программу по размещению киосков. Вместе с торговым отделом администрации округа проверим, есть ли технические возможности разместить киоски на указанных локациях», — сказал Филипп Ефанов.
В администрации добавили, что первый замглавы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов проводит личные приёмы дважды в месяц — в Павловском Посаде и Электрогорске.

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#павловский посад
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#предприниматели
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