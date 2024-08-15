Московскую область признали лучшим экспортёром ЦФО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московская область стала абсолютным лидером по числу призовых мест в конкурсе за Всероссийскую премию «Экспортёр года» среди представителей Центрального федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Итоги конкурса подвела окружная конкурсная комиссия премии. Предприятия Московской области заняли 22 призовых места в ЦФО.
По её словам, большой вклад в достижение таких результатов внёс Фонд ВЭД Подмосковья, который активно поддерживает региональных экспортёров в их внешнеэкономической деятельности.
Премия «Экспортёр года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Первые места на окружном этапе премии заняли подмосковные компании ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО», АО «Капитал-ПРОК», ООО «Вайлдберриз». А ООО «Торговая компания «Мираторг» победило сразу в трёх номинациях.
Победители премии в ЦФО будут представлять свой регион и округ на всероссийском этапе, который состоится в конце года. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.
Полный список победителей и призёров конкурса «Экспортер года» в ЦФО размещён по ссылке.
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«Таким образом, Подмосковье с отрывом заняло первое место среди всех регионов округа, у второго места – 11 победителей. Подмосковный регион стал лидером и по количеству занятых первых мест: наши экспортёры стали лучшими сразу в шести номинациях. Таким образом, Московская область оказалась абсолютным экспортным лидером в Центральном федеральном округе», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, большой вклад в достижение таких результатов внёс Фонд ВЭД Подмосковья, который активно поддерживает региональных экспортёров в их внешнеэкономической деятельности.
Премия «Экспортёр года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Первые места на окружном этапе премии заняли подмосковные компании ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО», АО «Капитал-ПРОК», ООО «Вайлдберриз». А ООО «Торговая компания «Мираторг» победило сразу в трёх номинациях.
Победители премии в ЦФО будут представлять свой регион и округ на всероссийском этапе, который состоится в конце года. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.
Полный список победителей и призёров конкурса «Экспортер года» в ЦФО размещён по ссылке.
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Лора Луганская