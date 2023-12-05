Инвестбанкир Коган раскрыл будущее доллара на ближайшие три месяца

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Курс евро на Московской бирже 5 декабря превысил 99 рублей впервые с 7 ноября. Доллар торгуется по 91,71 рубля.
«Я уже говорил, что до марта доллар должен прыгать в диапазоне 86-92 рублей, пока он в этом диапазоне и прыгает. Но движение доллара в последние дни мне очень не понравилось. Я понимаю, что закончился налоговый период и из-за этого он полетел. Но у меня вопрос: где у нас комиссары Финмониторинга? Если мы не будем уходить из этого диапазона, то есть 92 рубля не пробьём, значит, всё нормально. Но если сейчас пойдёт такое движение и будем пробивать 92 рубля, то “Штирлец насторожится”. Значит что-то не так», — добавил он.Читайте также:
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