Инвестиции резидентов индустриальных парков Московской области превысили 550 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Суммарный объём инвестиций резидентов подмосковных индустриальных парков за всё время работы составил накопленным итогом 554 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В индустриальные парки региона привлечено более 1580 резидентов, представляющих разные отрасли – от пищевых производств до крупных логистических и торговых компаний. Количество компаний, желающих разместить свои предприятия на готовой площадке 69 подмосковных индустриальных парков, растёт. В планах – создать ещё пять государственных индустриальных парков», – рассказала Зиновьева.По её данным, только с начала 2024 года резидентами индустриальных парков Московской области стали 57 компаний.
Ускорить запуск нового производства позволяют производственные объекты в формате «Лайт индастриал». Это готовые боксы для размещения предприятий, где сразу создаётся необходимая инфраструктура. Приобретение такой недвижимости упрощает программа «Промышленная ипотека».
Площади для локализации производства на территории индустриальных парков Подмосковья можно найти на инвестиционной карте.
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Лора Луганская