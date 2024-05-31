Землю за рубль в Подмосковье с начала года получили 27 импортозамещающих предприятий

Участниками областной программы «Земля за 1 рубль» в этом году уже стали 27 подмосковных инвесторов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнив, что действие программы продлили на весь 2024-й.