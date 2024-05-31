Землю за рубль в Подмосковье с начала года получили 27 импортозамещающих предприятий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Участниками областной программы «Земля за 1 рубль» в этом году уже стали 27 подмосковных инвесторов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнив, что действие программы продлили на весь 2024-й.
Благодаря этой мере поддержки предприниматели на арендованных участках размещают новые производства за символическую плату или расширяют действующий бизнес.
Суммарная площадь предоставленных участков для бизнеса в этом году превысила 90 га. Участки предоставлены по льготной аренде в 15 городских округах.
Реализация программы «Земля за 1 рубль» началась весной 2022 года. За это время бизнес в Московской области получил в льготную аренду земельные участки общей площадью более 700 га.
Выбрать локацию можно на инвестиционной карте Подмосковья. Там же можно подать заявку.
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«Только в текущем году в рамках программы «Земля за 1 рубль» в Подмосковье стартовало 27 новых инвестпроектов в сфере импортозамещения. Общий объём инвестиций – порядка 19 млрд. рублей. На новых предприятиях планируют создать свыше 1 тыс. рабочих мест. Всего же в рамках этой программы в регионе на разных стадиях реализации уже находится около 160 проектов», – уточнила Зиновьева.
Суммарная площадь предоставленных участков для бизнеса в этом году превысила 90 га. Участки предоставлены по льготной аренде в 15 городских округах.
«Всего в проекте импортозамещения задействованы 50 муниципалитетов. Площади под свои бизнес-проекты инвесторы выбирают сами. Кому-то для производства необходим один гектар, иногда требуется и 50 гектаров. При этом инвестор не просто получает надел земли, но и полное сопровождение проекта, которое оказывают как инвестиционный блок, так и Центр содействия строительству Московской области», – добавила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов по ставке 1 рубль в год могут предприниматели, готовые развивать бизнес в области сельского хозяйства, производства продуктов, одежды, химических веществ, лекарств, компьютеров, электроники, оптических и пластмассовых изделий и других сферах.
Реализация программы «Земля за 1 рубль» началась весной 2022 года. За это время бизнес в Московской области получил в льготную аренду земельные участки общей площадью более 700 га.
Выбрать локацию можно на инвестиционной карте Подмосковья. Там же можно подать заявку.
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Лора Луганская