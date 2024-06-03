Стартовал приём заявок от подмосковных предприятий на компенсацию процентов по кредитам

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области начался приём заявок на получение грантов, которые можно будет использовать на погашение основной части процентов по кредитам, привлечённым для реализации в регионе инвестпроектов. Гранты выдаёт Фонд развития промышленности. Заявку можно подать до 10 июня включительно, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Суммарный объём программы грантовой поддержки регионального ФРП – 565 млн рублей. Средства будут распределять на конкурсной основе. Подать заявку на получение поддержки до 50 млн рублей могут предприниматели, реализующие в регионе инвестпроекты в обрабатывающей промышленности», – пояснила Зиновьева.Минимальная сумма кредита, под который можно будет получить грант, – 30 млн рублей. Подать заявку можно через систему электронного документооборота. Срок рассмотрения заявки – 10 рабочих дней. Подробности о программе, условиях участия и способах подачи заявки можно найти на сайте ФРП Московской области.
Дополнительную информацию или консультацию можно получить, позвонив по телефону: 8 (495) 136 99 09.
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