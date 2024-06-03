Новое предприятие по металлообработки запущено на земле за 1 рубль

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Новое предприятие запущено на земле за 1 рубль в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Компания «Технопарк «Импульс» расширила свое производство уникального оборудования в отрасли металлообработки.
На производстве выпускают гидромолоты и навесное оборудование для сельского хозяйства, что полностью замещает импортные аналоги.
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«В Домодедово на участке площадью 0,5 га завершено строительство металлоперерабатывающего цеха, объект успешно введен. Объем инвестиций в этот проект составляет 220 млн рублей, а его реализация позволила создать более 30 новых рабочих мест для жителей округа. это уже третий завод, введенный на земле за 1 рубль», — отметила зампред правительства Екатерина Зиновьева.
На производстве выпускают гидромолоты и навесное оборудование для сельского хозяйства, что полностью замещает импортные аналоги.
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Мира Полтева