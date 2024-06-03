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Новое предприятие по металлообработки запущено на земле за 1 рубль

03 июня 2024, 12:13
Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

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Новое предприятие запущено на земле за 1 рубль в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Компания «Технопарк «Импульс» расширила свое производство уникального оборудования в отрасли металлообработки.

«В Домодедово на участке площадью 0,5 га завершено строительство металлоперерабатывающего цеха, объект успешно введен. Объем инвестиций в этот проект составляет 220 млн рублей, а его реализация позволила создать более 30 новых рабочих мест для жителей округа. это уже третий завод, введенный на земле за 1 рубль», — отметила зампред правительства Екатерина Зиновьева.



На производстве выпускают гидромолоты и навесное оборудование для сельского хозяйства, что полностью замещает импортные аналоги.

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Инвесторы из РФ подали заявки на обмен иностранных бумаг на 35,3 млрд рублей
Россияне подали заявки на обмен иностранных бумаг на 35,3 миллиарда рублей
03 июня 2024, 10:44

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги на 35,3 миллиарда рублей.
Об этом сообщает Инвестпалата, которая выступает организатором торгов. Общая стоимость ценных бумаг составила 35,31 миллиарда рублей, а число заявок, поданных российскими инвесторами — 1 миллион рублей.

Отмечается, что всего в пул для предложения нерезидентам было включено более 2,5 тысячи уникальных наименований ИЦБ (ISIN), предъявленных к выкупу российскими инвесторами. Речь идет о физических лицах, фигурировавших между 25 марта и 8 мая текущего года в ходе первого этапа сделки.

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#инвесторы
#деньги
#банки
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Уголь для Евросоюза подорожал в 1,5 раза после введения эмбарго против России
03 июня 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Indigo Division

В январе-марте 2024 года стоимость угля, импортированного Евросоюзом, выросла до 184 евро за тонну. До введения санкций против России она составляла 120 евро за тонну.
Такие цифры следуют из расчётов аналитиков РИА Новости, произведённых на основе данных европейской таможни. Агентство напоминает, что ЕС ввёл эмбарго на поставки российского угля в рамках пятого санкционного пакета, а заработали ограничения с 10 августа 2022 года.

В абсолютном выражении среднемесячные затраты стран Евросоюза на каменный уголь в январе-марте 2024 года составили 1,1 миллиарда евро против 987 миллионов евро в 2021 году. Казалось бы, всего на 9% больше. Однако следует учитывать, что за тот же период объём закупок снизился на 29% и составил 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,24 миллиона тонн в 2021 году.

Таким образом, средняя цена одной тонны угла за указанный период выросла в полтора раза — до 184 евро по сравнению со 120 евро до введения эмбарго.

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Стала известна причина повышения ставок по вкладам
Аналитик Зварич: банки повышают ставки по вкладам в ожидании роста ключевой ставки
03 июня 2024, 04:22

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Аналитик Банки.ру.Богдан Зварич рассказал в интервью агентству «Прайм», что банк ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки или сохранения на текущем уровне, поэтому происходит повышение ставок по вкладам.
По мнению эксперта, только некоторые банки улучшат свои предложения по вкладам, если им потребуется дополнительная ликвидность на определенные сроки, пока регулятор не повысит ставку.

Аналитик отмечает, что если ключевая ставка повысится, предложения по вкладам будут массовыми. Однако это влияет только на депозиты на срок до шести месяцев.

Ранее стало известно, что Банк России на заседании 7 июня может повысить ключевую ставку до 17%.

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#финансы
#банки
#ключевая ставка
#банк россии
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ОПЕК+ продлила действующие квоты до конца 2025 года
02 июня 2024, 17:15

Фото: iStock/Wolfgang Bohusch

Министры ОПЕК+ в ходе встречи глав делегаций продлили действия соглашения до третьего квартала 2025 года включительно. Об этом источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости.
Кроме того, в этот день сообщалось, что альянс продлил действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца следующего года и оставил без изменений квоты для всех стран, не считая ОАЭ.

Отмечается, что соглашение вступит в силу 1 января 2025 года и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Также страны ОПЕК продлили период оценивания добывающих мощностей, основываясь на данных трёх независимых источников до конца 2025 года. Это станет основой для определения квот на 2026 год.

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Стало известно, почему многие итальянские компании никогда не уйдут из России
Глава GIM Unimpresa Торрембини: многие итальянские компании адаптировались в РФ
02 июня 2024, 15:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Многие итальянские компании настолько адаптировались к работе в России, что никогда из неё не уйдут. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
Он подчеркнул, что в России только от ассоциации продолжает работать 150 итальянских компаний. В них в настоящее время трудятся свыше 80 тысяч россиян.

Все эти компании распределены по территории России. В основном они занимаются производством продуктов питания, таких как колбасы, сыры, макароны и кондитерские изделия. Также есть предприятия, изготавливающие стройматериалы, керамическую плитку, кондиционеры, шины и различные комплектующие для промышленности.

Торрембини назвал эти итальянские предприятия обрусевшими. Во-первых, потому, что многие руководители-итальянцы уже давно обзавелись семьями в России, а, во-вторых, потому, что компании хорошо адаптировались к российскому рынку.

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Кабмин поручил внести поправки по изменению налогов в Госдуму
Правительство поручило внести в Госдуму поправки по изменению налогов
02 июня 2024, 02:31

Фото: iStock/alexialex

Правительство поручило представить в Государственную Думу пакет поправок для изменения налоговой системы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Министерство финансов Российской Федерации 28 мая внесло в правительство пересмотренный пакет мер по совершенствованию налоговой системы. Среди прочего, была введена прогрессивная шкала подоходного налога с физических лиц (НДФЛ), но изменение налогообложения коснулось только тех россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).

Предположительно правки будут приняты в ходе текущей весенней сессии, которая продлится до 5 августа, а вступят в силу начиная с 1 января 2025 года.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, размер минимальной планки прогрессивной налоговой ставки будет установлен таким образом, чтобы затронуть не более 3% россиян.

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#доходы
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#кабмин
#поправки
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Bloomberg: Украина столкнулась с острой нехваткой рабочей силы
01 июня 2024, 12:52

Фото: iStock/chriss_ns

Украина столкнулась с острой нехваткой людей, способных работать на предприятиях, что негативно сказывается на состоянии экономики страны. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что данная проблема со временем будет только усугубляться, поскольку конфликт длится уже три года. Киеву приходится заполнять эту брешь, оставленную миллионами граждан, которые либо бежали из страны, либо были мобилизованы, или же погибли на фронте.

Как пишет издание, нехватка рабочих приводит к снижению производительности труда на предприятиях, стройках и шахтах страны. Также мужчины отказываются работать в компаниях, на которые нацелились территориальные центры комплектования (аналог военкомата).

Военкомы начали отлавливать призывников прямо на пороге предприятия, жалуется директор по устойчивому развитию Метинвеста Украины Татьяна Петрук.

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#украина
#работники
#дефицит
#экономика
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G7 и EС планируют ввести санкции против использующих аналог SWIFT банков
01 июня 2024, 03:43

Фото: iStock/designer491

Страны «Большой семерки» (G7) и Европейский Союз начали обсуждать введение санкций в отношении банков третьих стран, использующих систему финансовых сообщений (СПФС) Центрального банка Российской Федерации, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
«В обсуждении… находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», – указано в статье.

Санкции обсуждаются в преддверии саммита G7 в Италии. Однако журналисты отметили, что конкретные меры еще не согласован, поэтому страны G7 могут принять различные варианты санкций.

Согласно статье, некоторые банки, использующие СПФС, якобы для обхода западных ограничений Россией, уже получили уведомления о потенциальном введении «штрафных мер».

Ранее, 29 мая, стало известно, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо прибыл с официальным визитом в Киев, где он обсудит с украинскими партнерами ужесточение санкционного режима против России. Дальнейшая финансовая поддержка Киева также будет включена в повестку дня переговоров.

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#саммит
#евросоюз
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Россиянам напомнили о необходимости отчета по счетам за рубежом
ФНС: россияне должны представить отчет по своим зарубежным счетам до 3 июня
01 июня 2024, 00:56

Фото: iStock/mizar_21984

Граждане России должны представить отчет о средствах на зарубежных счетах до 3 июня 2024 года, передает Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ.
Физические лица, которые открыли банковский счет за границей или имеют деньги на иностранном электронном кошельке, должны предоставить данные о движении средств и переводах без открытия счета. Стандартный отчетный период подходит к концу 1 июня года, следующего за отчетным. Однако, Федеральная налоговая служба объяснила, что в 2024 году эта дата приходится на субботу, поэтому россияне могут представить справку до 6 июня.

Отчет представляется в специальном формате и может быть представлен через личный кабинет налогоплательщика. Для этого необходимо выбрать раздел «Каталог обращений»/«Информировать о счете в иностранном банке»/«Отчет о движении средств по счету (вкладу)», рассказали в налоговой службе.

Ранее стало известно о внесении в Госдуму законопроекта о «налоговом кешбэке» для семей с детьми.

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#фнс
#налоги
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