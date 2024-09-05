Инвестиции в обрабатывающую промышленность Подмосковья выросли на 40%

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Общий объём инвестиций, вложенных в крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Московской области, за первые шесть месяцев текущего года вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
«Крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья в январе-июне этого года инвестировали в основной капитал более 103 млрд рублей. Это на 40,2% больше, чем за первое полугодие 2023 года», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что активнее всего растут инвестиции в производство компьютеров, оптических и электронных изделий. Кроме того, стабильно высоким является объём вложений в областные предприятия пищевой промышленности.
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