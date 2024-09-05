В Подмосковье удвоили размеры субсидий на франшизы

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Размеры субсидий, которые предоставляют по подмосковной программе поддержки бизнеса «Франшизы», увеличили в два раза, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«С сентября мы вдвое увеличили максимальный объём субсидий по программе «Франшиза». Теперь предприниматели могут компенсировать до 2 миллионов рублей при работе по развитию франшиз Московской области, и до 1 миллиона рублей при работе по прочим франшизам», — пояснила зампред регионального правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что увеличен также перечень затрат, для компенсации которых можно использовать субсидию. Если раньше в перечень входили только коммунальные и арендные платежи, а также покупка оборудования, то теперь субсидированию подлежат и траты на аренду земельного участка при размещении мобильных торговых точек, на подключение к инженерным сетям, на рекламу и на обучение персонала.
Областная программа «Франшиза» реализуется в рамках нацпроекта ««Малое и среднее предпринимательство». Подробнее о ней можно прочесть на Инвестиционном портале региона.
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