В Раменском в 2025 году запустят новый индустриальный парк

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Раменском городском округе в следующем году планируется запустить государственный индустриальный парк.
Об этом временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
Новый индустриальный парк разместится на площади 171 га. Предполагается, что этот проект создаст порядка 7,5 тыс. рабочих мест. Якорный резидент – из Белоруссии, это ОАО «Амкодор».
Малышев назвал привлечение инвестиций одной из главных задач, стоящих перед городским округом. В 2024-2027 годах в нём рассчитывают реализовать 47 крупных проектов на общую сумму 63,2 млрд рублей. Благодаря этому появятся 11,8 тыс. рабочих мест.
Среди проектов – модернизация и реконструкция тепличного комплекса по выращиванию роз ООО «ТК-Подосинки» за 5 млрд рублей, строительство производственно-складского комплекса в логистическом технопарке Софьино за 10 млрд, создание производства модельного ряда телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом. Этим проектом займётся ООО «Амкодор-Рамаш». В проект будет вложено 4,5 млрд рублей инвестиций.
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Новый индустриальный парк разместится на площади 171 га. Предполагается, что этот проект создаст порядка 7,5 тыс. рабочих мест. Якорный резидент – из Белоруссии, это ОАО «Амкодор».
Малышев назвал привлечение инвестиций одной из главных задач, стоящих перед городским округом. В 2024-2027 годах в нём рассчитывают реализовать 47 крупных проектов на общую сумму 63,2 млрд рублей. Благодаря этому появятся 11,8 тыс. рабочих мест.
Среди проектов – модернизация и реконструкция тепличного комплекса по выращиванию роз ООО «ТК-Подосинки» за 5 млрд рублей, строительство производственно-складского комплекса в логистическом технопарке Софьино за 10 млрд, создание производства модельного ряда телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом. Этим проектом займётся ООО «Амкодор-Рамаш». В проект будет вложено 4,5 млрд рублей инвестиций.
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Лора Луганская