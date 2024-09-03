В Подмосковье за год на 45% выросло производство спорттоваров

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Производство спортивных товаров в Московской области выросло более чем на 45% за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
По её данным, 64,8% выросло производство кожи и изделий из неё, на 84,1% – обуви.
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«С января по июль 2024 года производство спортивных товаров в Подмосковье выросло на 45,2% по сравнению с прошлогодним показателем. Также в Подмосковье за этот период на 30% выросло производство текстильных изделий, на 13,4% – одежды», – отметила Зиновьева.
По её данным, 64,8% выросло производство кожи и изделий из неё, на 84,1% – обуви.
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Лора Луганская